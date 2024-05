Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 2 de mayo de 2024

El Coro Princesa de Asturias sube esta tarde al escenario del Teatro Afundación donde, acompañada por el pianista Óscar Camacho Morejón, presenta doce piezas de música polifónica compuestas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Bajo la dirección de José Esteban García Miranda, el programa empieza con una obra del músico guipuzcoano Xabier Sarasola para seguir con lied de Brahms o piezas del repertorio popular estadounidense como "The house of the rising sun".

Y además, mesas redondas, presentación de libros, música y exposiciones.