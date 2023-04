Vuelven a rugir los motores en el centro de Galicia. La temporada de la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi) arranca es tarde-noche en Lalín con la disputa de una esperada 27ª edición del Rali do Cocido-Disiclín, que servirá para dar el pistoletazo de salida a una Copa que cada vez cuenta con más adeptos y que este año está organizada por vez primera con el lalinense Antonio Rodríguez Troitiño al frente de la Federación Gallega de Automovilismo (FAG) y Mateo Varela como máximo dirigente de la Escudería Lalín-Deza, organizadora del evento automovilístico que espera reunir a miles de aficionados.

Hoy y mañana los municipios de Lalín, Silleda y Vila de Cruces serán testigos de excepción del inicio de una CERA-Recalvi cuyos pilotos participantes estarán muy pendientes de la meteorología (la previsión habla de lluvia en algún momento de la prueba), lo que puede condicionar mucho el resultado final de la prueba. El Rali do Cocido-Disiclín de 2023 presenta un atractivo itinerario de 106,52 kilómetros contra el crono, que sumados a los de enlace hacen que el recorrido total sea de 357,20 kilómetros. Esta edición no sólo contará con un recorrido espectacular en todos los sentidos, sino que también incluye una impresionante lista de inscritos con un total de 73 vehículos. La lista está encabezada por el Alpine A110 de Jorge Cagiao, máximo favorito a la victoria si no llueve, y se completa con nombres tan relevantes como los de Óscar Palacio, Alvaro Muñiz, Alberto Otero, que parten también como favoritos a la victoria, sin olvidar a Albert Orriols o Félix Macías, que quieren deja su impronta en esta CERA-Recalvi de 2023.

Tramos

En total, el Rali do Cocido-Disiclín cuenta con 11 tramos a los que se tendrán que enfrentar los pilotos en esta edición de uno de los rallyes con más historia de la comunidad autónoma. Mañana tendrá lugar la jornada más intensa con un itinerario que agrupa una decena de tramos en cuatro bucles diferentes. Silleda-Disiclín y O Couto-Kia Rías Motor conformarán el primero de ellos, que se repetirá tras el primer período de asistencia con el suplemento del tramo de Saborida-GSI. Después de la asistencia de medio día se repetirá el tramo de Saborida-GSI y se dispondrán a realizar las primeras pasadas a Vila de Cruces-Staroil y Carballeda-Grupo Montefaro. La jornada acabará con la ceremonia de entrega de trofeos a las 21.15 horas en la calle Habana de la capital dezana.

En este sentido, cabe recordar que Mateo Varela anunció cambios en la totalidad de tramos excepto en el de O Couto. Así, en el tramo espectáculo utilizará versiones de ediciones anteriores siendo la mitad como el último año y el final como hace dos. En el de Silleda se aumentan 2 kilómetros en la zona media, y en el de Saborida se cambia la zona de salida que será en Vilatuxe por motivos de que es una zona mucho más ancha y más cómoda para ubicar todos los medios como grúas, ambulancias o coches de intervención rápida. El de Vila de Cruces tiene un recorte en su zona media y se aumenta por la meta, y en el de Carballeda tendrá un nuevo final porque antes acababa en Os Porcallos y ahora lo hará en el lugar de O Santón, en Goiás.

Los horarios de las distintas pasadas en la edición 27 del Rali do Cocido-Disiclín serán los siguientes: O Couto (9.15 y 12.00 horas); Silleda (8.35 y 11.20 horas); Saborida (12.25 y 15.15 horas); Vila de Cruces (16.25 y 19.20 horas,); y Carballeda (17.15 y 20.10 horas).

Renault vuelve al Gallego con la Clio Trophy

La Praza da Igrexa de Lalín acogió ayer la presentación de la nueva Clio Trophy Galicia, una competición monomarca con la que la firma Renault regresa al calendario autonómico de rallyes. La cita, que reunió a un buen número de políticos locales, contó con la presencia del presidente de la FGA, Antonio Rodríguez Troitiño, el representante de Renault Group, Markel de Zabaleta, David Romero, de Renault Galicia, y Chema Rodríguez, factótum del Grupo Recalvi. Troitiño apostó por apoyar la salida de nuevos equipos galego, algo en lo que coincidió con de Zabaleta, mientras que Romero recordó que “llevábamos muchos años sin un formato así” y Rodríguez subrayó la presencia de Cagiao en su equipo. En esta primera carrera están inscritos ocho equipos diferentes.

Espectáculo y ceremonia en la inauguración

La primera jornada del 27 Rali do Cocido-Disiclín tendrá como puntos neurálgicos el Polígono Lalín 2000, el Agro de Lalín de Arriba y la calle Habana de la capital dezana. A partir de las 18.45 horas tomará la salida el primer participante del tramo espectáculo con el que dará comienzo el rallye, a cuyo término la acción se trasladará a las inmediaciones de la casa consistorial lalinense para las entrevistas y la firma de autógrafos (20.00 horas) y la posterior solemne ceremonia de salida en la calle Habana, a partir de las 21.00 horas.

Iván Ares arropa al equipo Disiclín de Ramos y Moure

La zona de recreo del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín fue escenario este miércoles de la presentación oficial del equipo Disiclín formado por Javier Ramos y Álex Moure. La cita contó con la presencia de todo un campeón de España y de Galicia de la especialidad como es el caso de Iván Ares, que quiso mostrar su apoyo de esta forma a la dupla dezana que espera poder hacer un buen papel en el Rali do Cocido de 2023. El evento también sirvió para conocer la decoración que lucirá el Peugeot 208 T16 R5, un coche que se encuentra todavía en proceso de adaptación después de una destacada participación en el reciente Rali Berberecho de Noia. En el evento tampoco faltaron el presidente de la Escudería Lalín-Deza, Mateo Varela, la gerente del Pontiñas Gadis, María Lázara, y el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto. Cabe recordar que la gran superficie lalinense acoge, hoy, las verificaciones técnicas y que también cede su aparcamiento exterior para la retransmisión radiofónica de la prueba con la emisión del programa “Asfalto y Motor”, de Vía Radio, la nueva emisora oficial de la carrera dezana que se estrena en esta edición número 27.