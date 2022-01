Alberto Mariano: “Con cinco minutos más, yo creo que ganamos el partido”

El empate conseguido por el Club Deportivo Estradense frente al Alondras en su vuelta a la competición mes y medio después ha dejado un buen sabor de boca en el seno del vestuario rojillo. El propio entrenador, Alberto Mariano, explica que “no es cuestión de desmerecer el empate pero al final nosotros fuimos mejores al principio y creo que ellos fueron mejores en los últimos diez minutos de la primera mitad. Se encontraron con el gol medio de rebote y la última media hora es netamente nuestra. Con cinco minutos más yo creo que ganamos el partido.” De todas formas, en el combinado rojillo ha quedado la sensación de haber podido llevarse la victoria tras lo sucedido sobre la hierba sintética del Novo Municipal. Así lo indica el técnico: “Pudimos conseguir algo más pero tampoco es malo el empate. No hay que desmerece el trabajo que hizo el Alondras, que me pareció un buen equipo y muy compacto. Acabamos muy bien y por eso tengo esa sensación de poder conseguir algo más este domingo”.

Alberto Mariano también señala que el plan inicial de los suyos en la visita del conjunto de O Morrazo era “presionar muy alto y que ellos no estuvieran cómodos, sobre todo al principio, y pienso que lo conseguimos la primera media hora hasta que se nos acabó un poquito la gasolina. La idea era que no pudieran enlazar con Ube, que hasta los últimos diez minutos no participó. Teníamos la idea de acabar con velocidad por fuera con Juanín y Piñeiro, que nos aportaron mucho y al final tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras. Nos faltó muy poquito para los 3 puntos.”

Lo cierto es que el encuentro finalizó con un subidón de moral en el conjunto local porque, como añade su entrenador, “el acabar con la sensación de poder embotellar al final pues sí que te ayuda a nivel anímico. Teníamos dudas de poder mantener el ritmo y en dos tercios del partido lo hicimos muy bien y en el otro tercio no. Es lógico porque no es fácil estar así durante 90 minutos, atacando alto y bien ajustados. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos porque creo que interpretaron bastante bien lo que pedía el partido. Nos faltó esa pizquita pero puede pasar”.

El Estradense inicia la semana con un positivo en el primer equipo “que puede llegar justito porque es del sábado por la mañana”, recuerda Alberto Mariano. Los jugadores del cuadro de A Estrada acabaron el domingo algo cargados debido al esfuerzo realizado pero sin lesionados en la enfermería.