La Lalín Bike Race ha dado un salto tan esperado como merecido. Tras su aplazamiento forzado en 2020 por la situación sanitaria, la prueba organizada por el Extol MTB Team y el club Montes do Deza se estrena este año como Campeonato de España de XCM, un premio por el trabajo realizado durante los años anteriores en el Open de España. Esta prueba pondrá a la capital dezana en el epicentro del BTT nacional, con más de 500 participantes, entre ellos los mejores especialistas del país.

La cita fue presentada ayer en el consistorio de Lalín. En este acto estuvieron presentes representantes de la Xunta, Deputación, Concello y de la Federación Gallega de Ciclismo. Los encargados sin embargo de desgranar los detalles de la Lalín Bike Race fueron Javi Busto, presidente del Extol, y Manuel Val, del club Montes do Deza.

El primero de ellos destacó que la carrera da este el salto para ser “la prueba más importante del BTT maratón nacional”. Desde la organización agradecieron el apoyo del Concello y de la Xunta, que se unió dentro de su proyecto para dar a conocer zonas del Camiño do Santiago. Busto destacó que uno de los objetivos, al margen del deportivo, es poner en valor el Candán. “Es una prueba 100% natural, con un trazado que cuidamos y mantenemos todo el año”, afirmó. Tiene recorridos de 90 kilómetros para los hombres y de 80 para femeninas para igualar tiempos de llegada.

El ciclista dezano destacó la alta participación con ese medio millar de ciclistas inscritos. “Vamos creciendo año a año, tanto en participación masculina como femenina, con más de 50 féminas inscritas en una prueba de esta dureza. Esta competición va a más en cada edición y no sé hasta donde vamos a llegar pero estamos muy orgullosos del grupo que tenemos y de las empresas que nos apoyan”, afirmó al tiempo que destacó las rígidas medidas puestas a nivel sanitario. “500 personas en Lalín pueden parecer una locura en la situación en la que estamos pero seguimos un estricto protocolo y todos los corredores tienen que aportar un test negativo”.

Busto explicó que habrá representación de toda España, con un cartel de favoritos entre los que están los mejores, quitando solo a aquellos que están con la selección en el Mundial este fin semana. “En categoría masculina es complicado saber quién va a ganar. Portar este maillot es un orgullo para cualquiera y es un objetivo que todos nos marcamos. Destaca con el número uno Pablo Guerrero, campeón en 2019; Guille Márquez, campeón de Europa en su día; Paco Mancebo, Miguel Muñoz, Francesc Guerra... nómina de participantes impresionante. Y entre las mujeres tenemos a la campeona de Europa, Natalia Fischer, Arantxa Salvadó o las de casa, Susana Alonso y Lara Lois”.

Manuel Val por su parte fue el encargado de detallar el programa para el fin de semana. El sábado a las 16.30 se celebra en la zona de O Regueiriño una actividad para niños. También se entregarán los dorsales y se realizarán los test de COVID a aquellos que no los hicieron en el plazo marcado. Ya el domingo, saldrán de O Regueiriño a las 09.00 horas. De ahí irán a Donramiro, Moneixas, Soutolongo, Barcia para llegar a Pozo do Boi. Después aguarda el alto del Candán, Masgalán, Ameixedo, hasta Zobra. Luego subida al Testeiro, Couso, Chedas, Moa y de nuevo Pozo do Boi para volver a Lalín, por Barcia, Botos y Donsión.

La organización cuenta con un centenar de voluntarios, claves para poder cerrar todo este recorrido. Además, habrá una ruta cicloturista de 40 kilómetros, aunque todos los recorridos pueden hacerse fuera de competición.