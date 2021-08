El Disiclín Balonmán Lalín comenzará el próximo lunes a las 21.00 horas la pretemporada a las órdenes de Pablo Cacheda. No podrá hacerlo sin embargo en el Lalín Arena, como estaba previsto, ya que no finalizaron las obras que se están realizando en el recinto. Por este motivo, los entrenamientos se tendrán que trasladar al Pabellón Municipal. Desde el club aguardan sin embargo que el Arena esté listo para el partido de Supercopa que jugarán el día 21 contra el Teucro. En cuanto a la plantilla, Cacheda sigue pendiente de Carlos Durán y Roberto Álvarez, quienes todavía no han tomado una decisión sobre su continuidad en el equipo.