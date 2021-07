Buen balance para los clubes de atletismo de A Estrada, que logró clasificar a once deportistas, y de Lalín, que concurrió con tres, en los campeonatos gallegos sub 16 y sub 18 que se celebraron durante el fin de semana en Lugo. Hasta cinco medallas se colgaron los representantes de los dos equipos.

Marta Lázara, del Clube Escola de Atletismo Deza, se proclamó el sábado en el estadio Gregorio Pérez Rivera campeona gallega de combinadas sub16 tras dos jornadas en las que superó cinco marcas de las seis pruebas, con respecto al 2020. Su compañera de equipo, Antía Framiñán, se hizo con la medalla de plata en lanzamiento de peso en sub 18 con 9,8 metros. La también sub 18 Noelia Reboredo compitió por primera vez en lanzamiento de martillo, acabando octava con una marca de 30,43 metros, y también en lanzamiento de peso consiguiendo un cuarto puesto con una marca de 7,86 metros.

Tres medallas es el botín que se trae de Lugo el Atletismo A Estrada tras un largo fin de semana de competición, además de varias marcas personales por parte de sus once atletas clasificados. Sin duda, todo un éxito en número participativo por parte del equipo de Tabeirós. Sergio Prieto logró la medalla de plata en los 2.000 metros obstáculos, consiguiendo también marca personal. En segundo lugar quedó, igualmente, Arauia Al Bachere en los 300 metros vallas, en una carrera muy luchada contra la vencedora hasta el final. La tercera de las preseas fue para el sub18 Martín Ruibal en los 400 vallas, “una medalla que nos hace mucha ilusión, después de tanto trabajo de nuestro atleta en estos años, mejorando su marca hasta los 1:01.41”, valoran desde el club.

El viernes por la tarde se disputaron las semifinales de los 100 metros lisos: En categoría sub18 Eva Gil no pasó a la final, igual que la sub16 Carla Ron; en esta categoría Arauia Al Bachere sí se clasificó para la final, en la que terminó quinta.

En los 100 m vallas sub16, disputaron las semifinales Celia Portela, Mara González y Lía Vázquez, logrando estas últimas mejorar sus registros también. En la final sub18, Eva Gil luchaba por el quinto lugar, pero, a falta de dos vallas, se tocó con una rival y no fue capaz de finalizar. En la jornada del sábado, Samuel Carracedo, sub16, compitió en una de las finales de los 300 vallas, consiguiendo su mejor marca hasta ahora.

En la final de los 600 ml, Carla Ron se mantuvo en la pelea por los metales, una fantástica prueba de esfuerzo de la sub16 que finalizó sexta el autonómico. En los 3000 ml sub18, Roi Diéguez estuvo en la lucha por los metales hasta las últimas vueltas al anillo, aunque al final quedó en sexto lugar.

En jabalina sub18, Martín Ruibal lanzó hasta los 38,58, marca persoal para alcanzar la quinta posición. La sub16 Inés García remató cuarta los 3.000 ml, un puesto “peleado de principio a fin y que nos sabe a medalla” para una debutante este año en la categoría.

“Buen campeonato de nuestros chicos, tres metales y muchas pruebas en las que nos quedamos a un empujón del podium, tras semanas sin poder entrenar con continuidad”, valora Atletismo A Estrada.