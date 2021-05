La directiva del club Irmandinhos A Estrada F. G. ha anunciado que, tras los recientes acontecimientos, abandonan la competición de la Copa All-Galicia y se desvinculan de la Asociación Gallega de Fútbol Gaélico, descartando, por lo tanto, participar en los futuros torneos que se organicen desde la misma. Esta decisión viene motivada por el sucedido durante el transcurso de esta competición, acusando a la asociación de amañar los sorteos de calendarios.

"Se ben se acordou que o lugar de celebración dos partidos sería escollido mediante sorteo, dende a asociación cambiouse deliberadamente o calendario que levaba semanas establecido a favor de algúns clubes que non estaban conformes co resultado do sorteo. Como consecuencia, no partido A Coruña Fillos de Breogán vs Keltoi Vigo, os últimos pasaron a xogar na casa, e os de Vigo, con vistas a beneficiarse dese encontro, suxeriron a posibilidade de ser locales na fase de repesca, podendo asegurar xogar na casa a fase decisiva de semifinais. Perxudicaron así de novo a quen ata ese momento lle tocara, lexítimamente por así tocar no sorteo, ser local nese enfrontamento. En concreto, sería o gañador do partido Inhos contra Cambados", explicaron desde el club a través de un comunicado.

"Consideramos que a decisión da Asociación de amañar sorteos a dedo a favor de certos equipos, polo motivo que sexa, carece de toda lóxica, pois vai en contra da motivación inicial de sortear os encontros polos motivos xa reseñados. Estas decisións deixan en evidencia a súa mala xestión, e en Irmandinhos estamos en contra de calquer acto que perxudique a algún dos equipos participantes. Ademais todos estos cambios non foron comunicados en ningún momento de forma oficial, ou nas canles oficiales da Asociación, deixando en evidencia de novo a falta de transparencia pola súa parte, probablemente, a sabendas do mal que estaban a provocar", añaden.