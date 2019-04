El Irmandinhos, tercero en el Beltane de Trazo

El equipo masculino del Irmandinhos A Estrada participó el pasado Viernes Santo en la primera edición del Torneo Internacional Beltane, organizado por el Estrela Vermelha FG, y que se disputó en el campo de Aguasantas de Chaián, en el municipio de Trazo. Los Irmandinhos fueron terceros en un torneo que se llevó finalmente el cuadro organizador. La competición destacó por una perfecta organización y contó con la participación del equipo bretón del US Liffré GAA-Football Gaélique y el belga de The Earls of Leuven junto a los gallegos de A Coruña Fillos de Breogán, Auriense Campus da Auga FG, la escuadra estradense y los anfitriones de Santiago.

"Se vivieron duelos muy ajustados y sobre todo entretenidos, donde todos pudimos disfrutar de una bonita jornada de gaélico en estas vacaciones", aseguraban ayer desde el club estradense. Los responsables del Irmandinhos también quisieron dar las "gracias a Estrela Vermelha por la invitación y por contar con nosotros, gracias también al Ayuntamiento de Trazo por las facilidades y los obsequios; seguro que iremos a hacer alguna ruta por allí. Y gracias al resto de equipos por hacernos pasar un día espectacular, haciendo hincapié en los que vinieron de fuera de nuestras fronteras por su esfuerzo y por su pasión, y en especial a Liffré por el bonito regalo recibido".

Susto

La jornada festiva de Aguasantas se vio empañada por el tremendo susto protagonizado por Daniel García Fraiz "Gorri", jugador del Irmandinhos que fue evacuado de urgencia con destino al CHUS para ser atendido tras un lance de uno de los partidos. El bravo jugador estradense quedó magullado después de un encontronazo fortuito con un rival. "Se llevó un golpazo con el portero del equipo bretón. Lo atropelló, y se golpeó en la cabeza y en las costillas. Y justo después de ducharse empezó a marearse y lo tuvimos que llevar al hospital, y con mucho dolor también. Pero, afortunadamente, todo quedó en un susto. Eso sí, con contracturas por varios sitios", explicaron ayer desde el club.

Superado el mal trago vivido en las filas del equipo de A Estrada el buen ambiente se impuso entre todos los participantes de un primer torneo que destacó por su brillantez deportiva en algunos de sus enfrentamientos. Los responsables del gobierno loca también aprovecharon la cita para promocionar entre los equipos visitantes las posibilidades turísticas de su municipio, en especial las rutas de senderismo que programan desde el Concello para los amantes de este tipo de actividades lúdicas al aire libre.