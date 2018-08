La única norma es no salir antes de los partidos

Mariano tiene como norma fundamental no salir antes de partido: "no voy a ningún lado". La mayoría de los encuentros cuadran sábado o domingo, entonces los sábados "ya no se puede salir y los viernes acabamos de entrenar tarde, entonces es muy difícil, o hay algo que sea por cerca o ya es imposible que pueda asistir", explica el entrenador. Para él la responsabilidad del trabajo está primero y antes que nada. "Nos gusta la caña, es verdad, tanto en el fútbol como en el rock. Además tenemos claro que hay vida después del fútbol. Hay que intentar ver lo que hay fuera también".