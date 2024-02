Tres puntos que dan la tercera plaza

Había advertido Luisito antes del partido de ayer en Barbadás, que su intención era alcanzar la tercera plaza y consolidarse, más todavía en la zona de play off. Acertó de pleno el técnico arlequinado ya que la victoria ante el Barbadás les permitió aprovechar el tropiezo d ela UD Ourense en Bouzas. Sin embargo, no resultó tan sencillo ya que el Arosa sufrió en la primera mitad ante un Barbadás que supo aprovechar muy bien las pequeñas dimensiones de su campo. No lo debía ver muy bien el técnico cuando, en el descanso decidió cambiar el sistema y a tres jugadores y ahí, el Arosa comenzó a carburar. Se adelantó gracias a un penalti que anotó Concheiro y, tras la expulsión de Marc, la escuadra arlequinada fue clara dominadora del encuentro, ampliando su ventaja gracias a un gol de Rubo que acabaría siendo definitivo para los locales.

Pese a que la primera parte no fue buena, el Arosa entró en el encuentro como un ciclón. Apenas había transcurrido un minuto y Borja Míguez desperdiciaba una mano a mano con Atanes para abrir el marcador. El córner posterior acabaría con polémica, al ser derribado en el área Iñaki Leonardo, pero el árbitro consideró que no había acción punible pese a las protestas visitantes. A partir de ese momento, el encuentro pasó a manos del equipo ourensano, que se impuso en el centro del campo, aunque mostrando una preocupante falta de capacidad para generar ocasiones claras de gol. Tuvo tímidos acercamientos, especialmente un remate de Osián dentro del área, que se fue lejos de la portería que defendía Manu Táboas.

Viendo lo ocurrido en el primer tiempo, Luisito decidió agitar el árbol, una decisión que le acabaría reportando un importante fruto. Puso en liza a Mella, Iñaki Martínez y Concheiro, y este último, acabaría adelantando al Arosa en el marcador. La jugada nace en un pase Leonardo a Borja que es derribado por Marc, que vería la segunda amarilla en esa acción, facilitando todavía más las cosas a los arlequinados.

A partir de ese momento, el Arosa pasó a controlar de forma clara el encuentro, ante un Barbadás que ya nunca consiguió hacerse con el balón. Los arlequinados gozaron de varias situaciones claras de gol, especialmente una de Iñaki Martínez que no llegó por muy poco a un balón en boca de gol.

La sentencia, tal y como estaba el encuentro, no llegaría hasta el minuto 77 en una gran jugada de Rubo. El delantero arlequinado se encontraba un tanto escorado cuando le llegó el balón. Lo bajó de espuela con la pierna izquierda y disparó con la derecha a la escuadra de la portería defendida por Borja Atanes, que poco pudo hacer para impedirlo. Rubo estuvo cerca de anotar un otra genialidad, esta vez, el delantero visitante hizo un gran control ven carrera pero el disparo se le acabó escapando por encima de la portería. Suya también estuvo cerca de anotar, mientras el Barbadás recurría a un central, Antonio Nespereira, para buscar el juego directo hacia el área de Manu Táboas, una opción que les dio muy poco resultado al encontrarse con una defensa muy bien armada para contrarrestar ese juego directo.

Ficha Técnica:

Barbadás 0

Borja Atanes, Sergio Cuña, David Nespeira, Villarino, Marc, Juanma Justo (Fer Redondo, n. 78), Osián, Isma (Yago, m. 59), Javi García (Jeremías, m. 62), José Ramón (Antonio Nespereira, min. 62) y Gabi (Carlos, m. 78).

Arosa 2

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Enjamio (Mella, m. 46), Brais Vidal (Concheiro, m. 46), Iñaki Leonardo (Sylla, m. 62), Martín Diz (Iñaki Martínez, m. 46), Santi Gegunde (Rubo, m. 72) y Borja.

goles: 0-1, m. 58: Concheiro, de penalti; 0-2, m. 77: Rubo.

árbitro: Vidal Fonseca. Expulsó al local Marc con doble amarilla en el minuto 56. Amarilla para Ribao y Nespereia, y para Leonardo y Mella.