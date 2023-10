Seis meses sin celebrar un gol en A Lomba

El fútbol suele tener rachas y la que está atravesando ahora el Arosa en su propio campo no está siendo buena ya que no consigue perforar la portería contraria y lograr las victorias que tanto necesita para engancharse a la lucha por el ascenso directo y el play off. Desde el pasado 7 de mayo, cuando el Arosa le endosó un 3-0 a la UD Ourense en el segundo partido de la primera eliminatoria por el play off de ascenso, A Lomba no celebra un tanto local. Aquel día marcaron dos jugadores que forman parte de la actual plantilla. Lo hicieron Iñaki Martínez por partida doble y Sylla de penalti para dar el pase a final del play off, que el Arosa acabaría perdiendo ante el Racing Vilalbés que, en A Lomba, se llevó el encuentro por 0-2.

Tras ese partido que se disputó en mayo, vendría el parón veraniego y no se retomaría la liga hasta el pasado mes de septiembre. Tres encuentros ha disputado el Arosa desde que comenzó la liga en A Lomba, donde no ha atinado con la portería contraria. Es cierto que ha gozado de ocasiones, especialmente contra el Celta C, pero le está costando abrir la lata. Tanto Barbadás como Estradense plantearon un encuentro con una línea de cinco defensas que le costó mucho atacar al Arosa pese a los cambios de sistema que dibujó Luisito en las dos ocasiones. El técnico ha contado con toda su artillería en estos encuentros, desde Borja Míguez a Sylla pasando por Rubo o Iñaki Martínez, todos ellos jugadores que han demostrado que tienen gol allí donde han jugado y que en el club se confía en que superen esta crisis anotadora. El equipo se encuentra 13ª en la tabla, a 10 puntos del primer clasificado, la UD Ourense, pero a tan solo una victoria de los puestos de play off. Con ese objetivo, el de la victoria, saltará al terreno de juego del Silva de A Coruña el próximo fin de semana. Conseguir un triunfo permitiría al Arosa enlazar con la zona alta y afrontar con mayor tranquilidad el siguiente dueño en casa, donde intentará acabar con la mala racha que arrastra ante la portería contraria. Los arlequinados sueñan con un rival de entidad en la Copa

La liga no está dando muchas alegrías precisamente, pero el Arosa va a poder disfrutar de la competición en la que más se desarrollan los sueños, La Copa del Rey. Tres décadas después de su última participación y de la recordada eliminatoria contra la Real Sociedad, el Arosa volverá a participar en una nueva edición en la que conocerá hoy, a partir del mediodía, a su rival que va a ser de entidad. En esta primera ronda participan un total de 110 equipos, 16 de ellos de Primera División. Diez de estos se enfrentarán a los 10 clubes procedentes de la fase preliminar y que juegan en la Regional Preferente. Otros cuatro se verán las caras con los semifinalistas de la Copa Federación y los dos restantes se enfrentarán a un Tercera, entre los que se encuentra el Arosa. Pero aún no teniendo la posibilidad de enfrentarse a un primera, su rival sería un 2ª División, por lo que podrá volver a revivirse la ilusión que se vivió en 1993, cuando se enfrentaron a la Real Sociedad, e incluso, soñar con la posibilidad de eliminarlo. El encuentro será a un partido único en el campo de A Lomba, al ser el Arosa el equipo de menor categoría, y se disputará entre los días 31, 1 y 2 de noviembre.