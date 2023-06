La flota arousana tiene una nueva cita en aguas del lago catalán de Banyoles, donde se disputa el Campeonato de España de Maratón, una prueba que, además, es clasificatoria para el europeo que se disputará en la ciudad croata de Slavonki Brod entre el 13 y el 16 de junio. La competición se inicia hoy mismo, con la disputa del selectivo de Maratón Corto, con la participación de la canoista Nerea Novo, del Náutico de Ponteceusres, que pese a ser juvenil de primer año, tratará de clasificarse como sénior para el Europeo. Tono Campos y Diego Romero, del Breogán de O Grove, también buscarán la clasificación para Croacia en la canoa, mientras que Tania Álvarez Yates, también del Breogán, e Iván Alonso, del As Torres, lo harán en el kayak sénior.

El grueso d ela competición arrancará mañana con la entrada en competición del resto de la flota. La primera en competir será la canoísta cadete del Náutico O Muíño de Ribadumia, Lara Remigio, que luchará en la categoría juvenil por conseguir un puesto para Croacia junto a Nerea Novo, del Náutico de Pontecesures. En el hombre sénior K-1 participan Iván Alonso y José Barreiro, ambos del As Torres Romaría Vikinga. Su compañera Ángela Baúlkde Sumay también competirá en el K-1 sénior. En la cateogría kayak sub-23 competirán las grovenses Marta Mourelos (Breogán) y Carme Devesa (Verducido). La representación con más posibilidades de obtener medalla volverá a estar en la canoa masculina, con Tono Campos y Diego Romero, del Breogán. En la categoría sub-23 estará Carlos Picón, del Náutico O Muiño, mientras que en los cadetes compite Jaser Antonio Silva del Breogán. En los barcos de equipo, en el C-2 juvenil compiten Roque Araújo y Marcos Fariña (Náutico Pontecesures), mientras en el K-1 sénior estarán José Barreiro e Iván Lage (As Torres). El duelo esperado volverá a ser el que enfrente en el C-2 a Tono Campos y Diego Romero con los palistas de As Torres Fernando Busto y Diego Miguéns.