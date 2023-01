Arosa y Vilalbés jugaron más con los nervios de no perder todo lo que han conseguido hasta ahora que con la intención de hacer daño al contrario. Así lo demuestra una primera mitad bastante insulsa, con apenas ocasiones de gol, donde el Arosa puso algo más que el rival, pero tampoco mucho. La segunda mitad fue más de los arlequinados que no mostraron su mejor cara hasta después de encajar el tanto de Marcos Álvarez. Fue ahí cuando el equipo arlequinado apretó para conseguir la igualada. Tras el espectacular tanto de Sylla, el encuentro se volvió loco y la victoria pudo caer para cualquiera de los dos bandos.

Con un estilo muy definido, los dos equipos saltaron al terreno de juego a tratar de llevar el peso del encuentro. En esa lucha inicial pareció adaptarse mejor al terreno de juego el Arosa que gozó de dos acercamientos con cierto peligro, primero en un balón que no alcanzó Borja y después en un disparo de Iñaki que desvió providencial un rival.

El Arosa llevaba el peso del encuentro, pero no conseguía superar la gran cantidad de jugadores que el Vilalbés acumulaba detrás del balón. Alguna incursión de Julio Rey y Sylla por las bandas, con Borja Míguez luchando por ganar la posición fueron los tímidos acercamientos que experimentó el equipo local.

La ocasión más clara llegaría en el minuto 18, en una larga jugada en ataque del Arosa que culminó con un centro desde la izquierda de Julio Rey al que no llegó Borja por centímetros y que Sylla no pudo precisar su cabezazo en el segundo palo. Tres minutos después volvería a repetirse la misma situación, centro desde la izquierda de Julio Rey, pero ni Borja ni Sylla consiguen llegar a conectar con el balón. El Vilalbés se animó un poco y se acercó con cierta intención a la portería de Manu Táboas, pero la acción más peligrosa sería un centro de José Varela que no encontró ningún rematador.

En el minuto 36, Marcos Álvarez se plantó delante de Manu Táboas, pero el delantero del Vilalbés se dejó el balón atrás en lo que parecía una ocasión clarísima para desnivelar el electrónico. Los últimos minutos fueron de sufrimiento para el Arosa, sobre todo en una jugada de Álex que Manu Táboas acertó a desviar lo suficiente para que no rematase al fondo de las mallas Cuadrado.

Segunda mitad

El Arosa salió en tromba en la segunda mitad. En los minutos iniciales puso cerco a la mesa de Santomé, pero con el mismo resultado que en la primera mitad, ni ocasiones claras, ni goles. El Vilalbés tardó en despertar, pero cuando lo hizo, comenzó a poner en riesgo la portería de Manu Táboas. Primero con un centro de José Varela que no encontró rematador, y después en una internada de Marcos Álvarez, que tras romper a su defensor, se plantó solo ante Manu Táboas y le batió por bajo, abriendo el marcador.

Quizás no había hecho más méritos que el Arosa, pero los lucenses se habían mostrado mucho más efectivos en las áreas y eso se reflejaba en el marcador. Luisito trató de revolucionar el encuentro, dio entrada a Hugo, Javi Sandá y Brais Pedreira y metió más madera arriba.

El movimiento le funcionó tan solo en cinco minutos. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta, y en uno de ellos, Cotilla centró al corazón del área, donde Sylla se elevó por encima de todos sus rivales y cabeceó al fondo de la red. El Arosa siguió apretando y un centro chut de Cotilla estuvo cerca de significar el segundo. Lo evitó Santomé con la punta de los dedos.

Eran los mejores minutos del Arosa, pero un error defensivo estuvo a punto de costarle caro. Javi Rey recibió entre los centrales solo, pero disparó al muñeco, evitando Manu Táboas el tanto que castigaría a los arlequinados.

Táboas y Santomé volvieron a ser claves para evitar que llegasen más goles, especialmente el segundo que acertó a meter una muy buena mano a un disparo de Brais Pereiro en el descuento. Una contra fulgurante del Vilalbés que Marcos Álvarez pifio y un disparo de Mario Domínguez que desvió un contrario pusieron punto y final al partido.

Los arlequinados recibirán el próximo domingo al Barco en A Lomba, campo que se mantiene en un pésimo estado de conservación, tal y como se pudo ver en el día de ayer.

Luisito: “El estado del campo nos condicionó”

El técnico del Arosa, Luis Míguez, no quiso echar toda la culpa del resultado a la situación en la que se encuentra el campo de A Lomba, pero si reconoció que “nos condicionó a la hora de sacar un once, a los diez minutos ya me di cuenta de que me había equivocado, pensaba que me nos iba a permitir mover mejor el balón, pero no fue así”. El técnico reconocía ayer que, tal y como está A Lomba, para el equipo “sería mejor jugar en Vilaxoán, pero si hacemos eso perjudicamos a la entidad, algo que no puede ser, así que tendremos que asumirlo”. Luisito apuntó que el duelo de ayer pudo caer para cualquiera de los dos lados, aunque reclamó que “si alguno de los dos equipos pudo merecer algo más, ese fue el Arosa”. Considera que el rival va a ser uno de los equipos que pelee por el título y, tras acabar la primera vuelta, destacó que “estamos a dos partidos del líder”.