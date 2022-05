El Arosa se ha despedido del sueño de seguir vivo en 2ª RFEF. Para poder clasificarse para la eliminatoria de play out, a celebrarse a partido único el próximo domingo en Alicante, tocaba ganar al Bergantiños y que el Marino de Luanco no repitiese el mismo resultado en la visita al Navalcarnero, pero no se dio ni lo uno ni lo otro.

La decepción de los arosistas, no exenta de lágrimas en muchos casos, plasmaba una realidad que pese a que entrase en las probabilidades, no de manera tan cruel. Y es que los de Luisito tuvieron un penalti a su favor en el minuto 88 para hacer el 2-1, cuando el resultado de los asturianos todavía alimentaba la esperanza en A Lomba. Sin embargo, el fallo de Nuño, o el acierto de Santi Canedo, fue el preludio del gol de la victoria del Marino en Madrid. Un hecho que casi se recibió como un alivio al no ser capaces de culminar la parte de la ecuación que sí corría bajo responsabilidad de los de Luisito. Si bien los de Carballo también necesitaban vencer, amén de la suerte en forma de derrota del Palencia o de que el Coruxo no ganase, el Arosa se jugaba literalmente la vida en la categoría. Un hecho que pesó en una puesta en escena con mucha más intensidad por la parte local. Y eso que fueron los visitantes los que avisaron primero con un centro chut de Remeseiro que sacó Cobo no sin apuros, pero es que a partir de ahí los arlequinados tuvieron unos minutos en los que Porrúa primero, y Luismi después, fueron los encargados de dar inicio al festival de paradas de Santi Canedo. Como le suele suceder a los equipos que pierden una categoría, el Arosa volvió a encajar un gol prácticamente de la nada. En su primer córner del partido, el Bergantiños se adelantó con un cabezazo de Chapu Brunet prácticamente en el área pequeña. Un auténtico mazazo que dejó al Arosa noqueado durante un buen rato. Tanto que pudo llegar el 0-2 de no ser por Cobo, que sacó una gran mano a chut de Boedo. Incluso en el rechace Yelco Alfaya tenía todo a su favor, pero su remate fue desviado por el cuerpo de Javi Fontán. La pausa de hidratación sentó muchísimo mejor a los locales porque, nada más reanudarse el juego, Diego Diz filtró un gran pase a Porrúa. El de Bertamiráns se plantó solo delante de Canedo, pero el portero volvió a hacer gala de reflejos para lamento de los cerca de 4.000 espectadores que alentaron ayer al equipo en A Lomba. Era un tramo final de la primera parte en el que los de Luisito eran dueños del balón ante un Bergantiños esperando para poder transitar. Las apariciones por dentro de los futbolistas locales le daban control, pero faltaba el acierto en el último pase para alimentar los continuos desmarques de Luismi. El último remate antes del descanso fue una falta de Cotilla que Canedo también sumó a sus paradas. Santi Canedo fue una pesadilla para los locales Luisito movió el avispero con cambios, tanto de futbolistas como de sistema. En el otro bando, Lemos seguía apostando por hacer el partido largo sin perder de vista lo que sucedía en otros campos, pero la segunda parte fue una avalancha de fútbol arlequinado. El primero en avisar fue Luismi con un disparo a la media vuelta que se fue arriba en un asedio que no había hecho más que comenzar. Santi Canedo metió otra gran mano a disparo de Porrúa y, poco después, Nuño golpeó ligeramente alto tras conducción. En medio de ese atropello, el portero de Carballo volvió a sacar de manera inverosímil un remate de Luismi. Tanta insistencia encontró el premio del empate cuando Mon, desde la izquierda, sirvió un centro que Pedro García remató con una gran volea para hacer el empate. Restaban algo menos de 20 minutos y la angustia iba en aumento. En la grada de A Lomba se gritaban los goles del Coruxo, a sabiendas que el reparto de puntos satisfacía a Palencia y a Pontevedra, con el Arosa tocando a rebato. El protagonismo de Santi Canedo aún fue en aumento en el desenlace. Primero con un extraordinario vuelo a cabezazo de Luismi cuando ya se cantaba gol en A Lomba, para después parar un penalti que lanzó Nuño tras haber sido derribado él mismo por Parga. El asturiano, negado con el gol durante todo el curso, marró en el minuto 88 la posibilidad de poder mirar ya para Navalcarnero. Pero su error vino acompañado además de un gol del Marino segundos después cortando de cuajo cualquier hilo de vida del Arosa en 2ª RFEF. Un descenso que obliga al club a reflexionar desde hoy mismo para poder compensar cuando antes todo el apoyo que están recibiendo. Ficha del partido AROSA: 1 Álex Cobo, Javi Fontán, Campillo (Luis Nuño, min. 64), Javi Piay, Cotilla, Alberto Martín (Pedro García, min. 46), Diego Diz (Jorge Fajardo, min. 83), Julio Rey, Porrúa (Róber, min. 83), Luismi y Pedro Beda (Mon, min. 46). BERGANTIÑOS: 1 Santi Canedo, Blas, Chapu Brunet, Parga, Brais Martínez, Uzal, Remeseiro, Carlos López (Martín Lamelas, min. 72), Yelco (Concheiro, min. 72), Boedo (Cano, min. 66) y Escobar. ÁRBITRO: Roberto Carralero Calvo (Comité Madrileño), auxiliado por Antonio Ramos y Raúl de la Mata. Mostró amarilla local Porrúa y al visitante Parga. GOLES: 0-1, min. 16: Chapu Brunet; 1-1, min. 73: Pedro García. INCIDENCIAS: Jornada número 34. A Lomba.