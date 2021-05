El play off se resolverá el 6 de junio

El Arosa ya tiene la hoja de ruta marcada para luchar por el ascenso. Todos los clubes implicados en esta lucha se reunieron en la tarde noche del pasado jueves con la Federación Galega de Fútbol, que les expuso cuáles eran sus intenciones, siempre y cuando el COVID-19 lo permita. El primer paso es recuperar la jornada pendiente en la que se resolverá el Grupo C, con dos partidos pendientes (Arosa-Somozas y Alondras-Polvorín) que se juegan el domingo 23 con horario unificado que está todavía por determinar.

Con la disputa de esos dos encuentros pendientes, suspendidos debido al brote de coronavirus detectado en el equipo de As Somozas, quedarían definidas las eliminatorias de cuartos de final del play off, los cuales se disputarán el día 30, sin horario unificado. El Estradense, primer clasificado del Grupo D, se enfrentará al sexto clasificado del Grupo C, y el Choco contra el quinto, en ambos casos en el campo del equipo procedente del Grupo C. Las semifinales del play off, en las que entrará el Arosa, se juegan el día 2 de junio, mientras que la gran final por el ascenso de categoría es el domingo 6 de junio en la casa del mejor clasificado. El ganador de ese encuentro conseguirá el premio anhelado, el de ascender a la 2ª RFEF. Los encuentros van a poder contar con la presencia de público según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Ahora, la importancia radica en obtener la tercera plaza de la clasificación en el Grupo C. Alcanzar ese puesto, en juego ante el Somozas, permitiría al Arosa gozar de una serie de ventajas que pueden resultar determinantes a la hora de merecer el ascenso. La primera de ellas es disputar los tres encuentros que restan en A Lomba, lo que le permitirá contar con el apoyo del público en un tramo de la temporada tan importante.

Las otras ventajas es que, en caso de final igualada en el marcador se disputaría una prórroga pero no se acudiría al punto de penalti para resolverlo, sino que se clasificaría para la siguiente ronda o para el ascenso el equipo mejor clasificado.

El club está preparando a conciencia el partido del día 23 y espera poder recuperar a hombres tan importantes como Campillo y Pedro Beda para los esperados encuentros que se van a disputar durante el play off y que pueden acabar siendo un hito histórico para el club si se consigue el ascenso a 2ª RFEF.