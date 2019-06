Salomé García se va del Cortegada

Salomé García ha puesto un punto y aparte a su vinculación con el Cortegada. La aparición de una oferta más atractiva por parte de otro club de Liga Femenina 2 ha sido el motivo que ha llevado a la jugadora alicantina a tomar la decisión de emprender una nueva etapa lejos de Vilagarcía.

En su despedida Salomé tuvo sinceras palabras de agradecimiento al club del que reconoce que "me hizo jugadora. Me voy muy satisfecha de todo lo que he aportado al club y de lo que el club me ha aportado a mí, que es mucho más de lo que hubiese podido esperar. Me dieron la oportunidad de volar del nido cuando era apenas una niña y me marcho con un balance muy satisfactorio. Ahora creo que debo dar un paso más en mi carrera porque me siento preparada para ello".

Del mismo modo, la jugadora quiso destacar que "me siento una vilagarciana más. Llegué en el 2010 con 18 años recién cumplidos y me marcho con 27. Al Cortegada no puedo desearle más que lo mejor y ya he hablado con todas las personas del club para despedirme personalmente y desearles lo mejor. La decisión ya la tenía tomada hace un tiempo y me he sentido respaldada al 100 por 100".

A la espera de sellar su fichaje de manera oficial, la propia Salomé arrancará la próxima temporada con un deseo claro "ojalá nos podamos volver a ver en la Fase de Ascenso".

También quiso tener un aparte Salomé García con José Antonio Gorgoso y Ramón Estévez, "se están dejando la piel por el club durante muchos años y creo que no reciben el apoyo que se merece un club que ha llevado a Vilagarcía a la élite del baloncesto durante muchos años".

En cuanto a números, Salomé García aportó el año pasado 10.4 puntos por partido además de 3.7 rebotes, 2.7 asistencias y 1.2 recuperaciones en los casi 33 minutos por encuentro que disputó a las órdenes de Rubén Domínguez.