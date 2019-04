Rafa Sáez valoró sobre lo acontecido que "la primera parte sobró porque no estuvimos. Estuvimos ausentes, pero aún con el dominio del equipo adversario la productividad se vio reducida a una falta, un rebote en el centro del área y un gol que terminó decidiendo el partido".

En la misma línea añadió que "fue un mal partido en general. No hubo juego ni conexión entre líneas. Fue un partido deslavazado y para nosotros el mejor escenario era la segunda parte, cuando jugamos en superioridad. Ahí hubo tres jugadas determinantes que nos jugaron en contra. Las dos paradas de Cortegoso ante la cesión de su lateral y otra parada antológica a Sylla. Y después quedará la duda del penalti a Sylla que a todos nos pareció".

Finalizó Sáez dejando claro que "lo que no vamos a perder es la ilusión y las ganas de seguir peleando. Entramos en las cinco últimas jornadas y las diferencias no son determinantes como para bajar los brazos. No lo vamos a hacer. El mazazo es importante, pero mientras matemáticamente haya opciones vamos a pelear. Vamos a volver a dar la cara".