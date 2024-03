La entrenadora de 'influencers' Crys Dyaz abrirá un centro en A Coruña con Lucas Vázquez y Ana Peleteiro

La popular superentrenadora de influencers Crys Díaz acaba de confirmar que abrirá un centro en la ciudad de A Coruña. Con una publicación en redes sociales, la conocida preparadora de celebrities ha dado a conocer este proyecto en el que, según ella misma explica, no estará sola. Dos deportistas gallegos, coruñeses, de primer nivel la acompañan en este proyecto, y de hecho aparecen con ella en un vídeo que Crys Díaz ha difundido para promocionar esta iniciativa. Se trata del futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez, natural del concello coruñés de Curtis, y de la atleta Ana Peleteiro, también de origen coruñés, en concreto del municipio de Ribeira.

"Por fin podemos contaros que nos unimos para abrir un nuevo centro Crysdyaz&Co (@crysdyazandco ) esta vez en una ciudad que une nuestra esencia gallega: A Coruña", comenta Crys Díaz en instagram. La superentrenadora de estrellas proclama que afronta este proyecto para la apertura de un nuevo centro en A Coruña con "emoción, ilusión y trabajo".

El lugar elegido por Crys Díaz, Lucas Vázquez y Ana Peleteiro para su centro de entrenamiento, y otros servicios, en A Coruña está en O Parrote. "Vais a alucinar con el espacio", comenta la entrenadora.

La fecha de apertura de las instalaciones es septiembre de 2024 pero, según adelanta Crys Díaz, el plazo para las inscripciones se adelantará. "Muy pronto abriremos plazas (limitadas) para que podáis uniros a nuestro Team", anuncia ya en su red social.

Crys Díaz también adelanta que su nuevo centro en A Coruña contará con servicios de entrenamiento personal, unidad de la mujer --atención durante el embarazo y postparto, suelo pélvico, menopausia, bebés..--, y REA (fisioterapia, readaptación, rehabilitación, alto rendimiento ), nutrición y más ámbitos.

El vídeo en el que Crys Díaz, Lucas Vázquez y Ana Peleteiro dan a conocer esta iniciativa conjunta incluye imágenes de A Coruña, con la Torre de Hércules como protagonista.

Crys Dyaz, Lucas Vázquez y Ana Peleteiro

El nuevo centro de Crys Dyaz & Co. A Coruña será el tercero de la firma en España y el primero fuera de Madrid. Esta apuesta que ha revolucionado el sector del deporte y la salud aterrizará en A Coruña de la mano de Crys Dyaz, entrenadora personal y conocida exdeportista de élite de la selección española de natación, junto con otros dos grandes nombres del deporte coruñés y gallego como son Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, y Ana Peleteiro, medallista Olímpica.

Crys Dyaz es madrileña de nacimiento y "gallega de corazón". Junto con Lucas Vázquez (Curtis, A Coruña, 1991) y Ana Peleteiro (Ribeira, A Coruña, 1995) han elegido A Coruña para emprender en común y ofrecer "un nuevo concepto de calidad y diseño, en el que se unen deporte y salud para conseguir que sus pacientes transforman su cuerpo y su vida hacia un estilo saludable".

"Hoy es el día, ahora el momento", es la frase que marca la filosofía de Crys Dyaz para promover el cuidado y el bienestar de las personas, basada en tres pilares fundamentales, según explican los responsables del proyecto en un comunicado: fisioterapia, nutrición y entrenamiento personal. "Y ahora mucho más, uniendo fuerzas con dos deportistas de élite, con los que no solo me une mi pasión por el deporte, también una gran amistad y el objetivo de promover la salud física, y por tanto mental, tan esencial para todo el mundo", señala la entrenadora.

"Desde el primer momento que me propusieron el proyecto, tuve claro que quería formar parte de él", apunta Lucas Vázquez, "no solo por la relación tan especial que me une a nivel personal, si no porque a nivel profesional admiro profundamente la trayectoria de Ana, de Crys y de Crys Dyaz & Co. Poder ofrecer a A Coruña y sus ciudadanos un centro enfocado a la salud y al deporte, me terminó de convencer".

Por su parte Ana Peleteiro, amante del deporte desde su niñez, resalta que "conocer a Crys y convertirme en su paciente fue sin duda un punto de inflexión. Tras comprobar la metodología y los resultados en primera persona tuve claro que teníamos que ofrecer estos servicios al pueblo coruñés"

Entre los servicios que ofrecerán en en sus instalaciones se incluye SaludFem, la unidad especializada en la mujer y en las distintas etapas de su vida. "Un proyecto que surgió ante la necesidad real de ofrecer una atención y acompañamiento especializado y específico a las mujeres durante las etapas más importantes de su vida (adolescencia, embarazo, menopausia...). En este nuevo centro se incluirá desde un área de entrenamiento para mujeres embarazadas, con alguna patología de suelo pélvico o en post parto, hasta un espacio de tratamientos de cabina para la preparación al parto", avanzan.

Lucas Vazquez Iglesias, natural de Curtis, A Coruña, es un futbolista profesional que actualmente milita en las filas del Real Madrid. Desde niño soñó con ser futbolista. Para él, los sueños hay que perseguirlos y no hay que permitir que nadie te diga lo contrario. Con constancia y esfuerzo, alcanzó sus objetivos. Amante de la vida saludable, Lucas se mantiene al día de todo lo relacionado con la nutrición y los buenos hábitos. Una motivación que le ha llevado a colaborar de forma activa con el nuevo centro de entrenamiento de Crys Dyaz, con quién le une una gran amistad, en su tierra natal, A Coruña.

Ana Peleteiro es una de las atletas españolas más reconocidas y carismáticas. Amante del deporte, que practica desde su niñez, ha dedicado su vida a esta gran pasión, siendo galardonada con el Premio Princesas de Asturias en 2013 como mejor deportista del año menor de 18 años. Especialista en la prueba de triple salto, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se alzó con la medalla de bronce. A este palmarés se suma dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta, en los años 2018 y en el último desarrollado este mismo año; y dos medallas - oro y plata - en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta.

Crys Dyaz & Co.

Crys Dyaz & Co es el proyecto más personal de la ex deportista de élite y reconocida entrenadora personal y fisioterapeuta Crys Dyaz, en el que une salud y deporte para conseguir que sus pacientes transformen su cuerpo y su vida hacia un estilo saludable. En la actualidad, Crys Dyaz & Co. cuenta con dos centros, situados en La Moraleja y en centro comercial La Finca Grand Café de Pozuelo de Alarcón, al que ahora se une Crys Dyaz & Co. A Coruña.

Con más de 30 profesionales especializados ofrece servicio en diferentes áreas: entrenamientos personales, fisioterapia, salud femenina (SaludFem) o nutrición hasta salud de los bebés (SaludBaby), que ya ha conseguido transformar la vida de más de 5.000 pacientes y mucho más que se unen a este cambio cada día. Integrado en cada centro, destaca SaludFem by Crys Dyaz, la unidad "referente en nuestro país que ha surgido tras una escucha activa de las necesidades de los pacientes y que ofrece respuesta a las preocupaciones de la mujer durante cualquier etapa de su vida", destaca la firma.

Esta unidad cuenta con un equipo específico, tanto a nivel tecnológico como humano, para ofrecerl cuidado integral de la mujer en cualquier etapa de la vida - tanto embarazadas como no embarazadas o en periodo de postparto - acuden a entrenar, prevenir y tratar diferentes patologías.