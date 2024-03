Surco, ilusionado con el 20º Rally Sur do Condado

La Escudería Surco comienza a acelerar hacia la gran cita de cada temporada. Pudiera parecer que queda mucho tiempo aún. Su Rally Sur do Condado se celebrará los días 12 y 13 de julio. Sin embargo, una prueba de semejante magnitud requiere la coordinación de muchas energías. También colaboración y financiación. De ambos soportes existe necesidad.

No será un Rally Sur do Condado más, sino la celebración de su existencia y vigencia. La prueba alcanza su vigésima edición. “Para nós é máis especial e para min aínda más, xa que será o primeiro como presidente da escudería. É unha honra”, comenta Bruno T. Rivera. “Xunto cos meus compañeiros somos unha familia moi grande e estamos con moita ilusión e as ganas de facer unha gran proba”.

La competición en sí se desarrollará el sábado 13 de julio con tres tramos matutinos, por Mondariz, Ponteareas y Mos, y otros tres vespertinos, por Arbo, Salvaterra y Salceda. Habrá modificaciones con respecto a 2023, como en Ponteareas y As Neves, pero el recorrido exacto se revelará más adelante. Sí hay novedades ya públicas: las ceremonias de presentación, salida, llegada y entrega de premios se centralizarán en el recinto amurallado de Salvaterra y la dirección de carrera, en la Casa do Conde. El parque de reagrupamiento de Mos se trasladará a Sanguiñeda y los otros dos reagrupamientos serán en Salceda.

En Surco anhelan llegar al tope máximo de inscritos, 150, aunque aceptan que es una cifra difícil de alcanzar. Desde la pandemia, en las tres últimas ediciones, han rondado los 120. “A proba cuadra no verán, a metade de tempada, con moitas probas detrás nun calendario apretado. Sempre caen pilotos. É complicado”.

Es, con toda, un poder de convocatoria sobresaliente. Y que demanda la correspondiente inversión. “Sufrimos subidas dentro de todos os servicios que dispoñemos”, lamenta Rivera, que enumera: médicos, grúas, modificaciones en los reglamentos federativos que aumentan el coste.... El presupuesto, de 100.000 euros el año pasado, sube a 120.000, con la complicación de que uno de sus patrocinadores más fieles los ha abandonado. La directiva busca nuevos sponsors.

Lo que se garantiza es el esfuerzo. Los 19 directivos de Surco se distribuyen el trabajo. El número de colaboradores asciende a 30 o 40 en las semanas previas. Y puede alcanzar los 600 durante la carrera entre voluntarios, miembros de Protección Civil, encargados de seguridad, cronometradores, emisoras, comunicación.... “Estamos abertos a calqueira persoa que queira colaborar. Acollemos a toda a xente que lle poña gañas e ilusión”, concluye Rivera.