Empate del Racing de Ferrol, penalizado por la roja a Alex López

El Racing de Ferrol y el Levante no han pasado del empate (0-0) en A Malata pese a la discutida expulsión del capitán local, Álex López, en el primer período, que no hizo decaer el ímpetu ofensivo del cuadro de Cristóbal Parralo que intentó buscar el gol, pero que no tuvo acierto en las escasas ocasiones que generaron.