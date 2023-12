La selección española buscará esta tarde en Pasarón (21.00 horas) sellar su clasificación para la final a cuatro de la Liga de Naciones. Las de Montse Tomé se miden a un combinado italiano que ya les puso muchos problemas en el partido que se disputó en Salerno. Las españolas acabarían superando al combinado transalpino en le minuto 89, con un tanto de Jenni hermoso.

Una victoria española supondría la clasificación para esa Final Four, donde también se dirimirán qué selecciones se clasifican para los Juegos Olímpicos de París, ya que dos plazas están en juego. En caso de no conseguir la victoria, se cerraría la clasificación si Suecia no consigue vencer en su partido a Suiza.

Las actuales campeonas del mundo afrontan el encuentro con mucho optimismo. Aunque la ausencia de Alexia Putellas es una baja muy sensible por lo que podía aportar la catalana. Además, estarían entre algodones, aunque ayer entrenaron con el grupo, Irene Paredes y Mariona Caldentey, por lo que es muy probable que estén a disposición de la entrenadora. Con 24 jugadoras, Tomé dispone de numerosas alternativas para sumar un nuevo triunfo y mantener la hegemonía que ha mostrado durante toda la fase de grupos, donde ha superado a todos sus rivales, lo que le permite depender de sí mismas, al aventajar a Suecia en cinco puntos.

Además, contará con el efecto Teresa Abelleira, ya que la pontevedresa regresa a su casa y jugará por primera vez en el estadio de Pasarón, ante muchos familiares y amigos, lo que supone un extra de motivación para la centrocampista, que se perfila como una de las titulares.

Tomé ha conseguido armar un equipo muy compacto que se ha marcado como objetivo no solo conseguir la clasificación para la final a cuatro que se disputará en febrero, sino que también quiere clasificar, por primera vez en su historia, a la selección española para los Juegos Olímpicos de París.

Enfrente estará una Italia que también necesita los puntos. El conjunto transalpino llega a este partido tratando de evitar un descenso que se juega con Suiza y para ello necesita puntuar y que el combinado helvético no derrote a Suecia. Su entrenador, Andrea Soncin, asumía ayer que el reto de sorprender a la campeona del Mundo en Pasarón es “muy difícil”, tanto por el estado de forma de su rival como por las importantes bajas por lesión de Bárbara Bonansea y Cristiana Girelli, titulares en el partido de la primera vuelta.

Los dos equipos tuvieron que cambiar el lugar de entrenamiento. Con el objetivo de preservar el césped de Pasarón para que no acabase dañado por las intensas lluvias antes del decisivo encuentro de esta tarde, la Federación decidió buscar una alternativa y la encontró en el campo cambadés de Burgáns, a donde se desplazaron los dos equipos. Ambas escuadras entrenaron a puerta cerrada, guardando con un gran celo sus armas de cara al partido de Pasarón.

Una de las grandes novedades que se ha encontrado la selección en esta convocatoria es la llegada de Markel Zubizarreta como nuevo director del fútbol femenino en la Federación Española. Tanto Montse Tomé como las jugadoras consideran que va a ser una persona que “aporte muchísimas cosas” por la experiencia acumulada como gestor del Barça Femení, siendo una de las claves en el crecimiento que ha experimentado el club en estos últimos años.

Al plano deportivo y a la reestructuración de los estamentos federativos del fútbol femenino se suma también el caso Rubiales, que también está presente en esta concentración. No en vano, la Audiencia Nacional ha citado a Laia Codina a declarar en la mañana de hoy. Está previsto que lo haga sobre las 10.00 horas en los juzgados de Pontevedra. La propia entrenadora reconocía ayer que “no es el escenario idóneo, pero ella está tranquila; sabemos que es su obligación estar, pero también sabemos que se trata de una jugadora muy centrada, con capacidad a todos los niveles”.

Mientras, en Pontevedra se cuentan los minutos para disfrutar de este partido que ha levantado una gran expectación por la oportunidad de ver en acción a gran parte de las campeonas del mundo el pasado verano en Australia. Nombres como Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso o Salma Paralluelo se han convertido en un reclamo para que las entradas se agotasen en tan solo unas horas.