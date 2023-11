Rápido de Bouzas y Barbadás perdieron una magnífica oportunidad de dar un salto en la clasificación y acercarse un poco más a los puestos de privilegio.

No fue un partido vistoso. Los dos equipos no querían esperar al rival e intentaron presionar en el centro del campo para contar con superioridad. En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, las ocasiones de gol fueron contadas. Una para los ourensanos, al poco de iniciarse el encuentro en un balón dividido al que no llega Gabi por muy poco; y otra para los vigueses con un remate de cabeza de Youssef dentro del área, que sale alto.

En la segunda mitad, el Rápido adelantó líneas para ahogar a los ourensanos, y lo cierto es que consiguieron tener más el balón y llegar a la frontal, pero ahí la defensa del Barbadás estaba muy bien colocada e impedía que los aurinegros remataran con facilidad.

Los cambios tampoco ayudaron a mejorar el juego. Los dos equipos querían ganar, pero tampoco querían perder, por lo que el encuentro se mantenía sin ser brillante para los aficionados.

En el tiempo añadido, una tángana en la banda acabó con Cristian expulsado, y un Barbadás que quiso aprovechar la oportunidad, pero el marcador no se movió.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais; Expósito (Aitor Aspas, minuto 39), Torralbo, Cristian Pérez, Xian; Noel, Diz; Tottalbo (Keko, minuto 89), Álex Rey, Brais Blanco (Carlos, minuto 69) y Youssef.

Barbadás: Borja; Nespereira, Marc, Vilariño, Sergio Acuña; José Ramón, Brayan (Xinzo, minuto 59); Rivero, Juanma (Marcelo, minuto 86), Osian (Ismael, minuto 67) y Gabi (Toño, minuto 59).

Árbitro: Alcalá Rey, auxiliado por Romero Cancelas y Buján Vidal. Amonestó a Xian por el Rápido y a Osian, Sergio Acuña e Ismael por el Barbadás. En el minuto 93 expulsó al vigués Cristian. Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales, que registró una buena entrada.