Márquez: "Mi compromiso con Honda es total y la prueba es que estoy aquí, incluso lesionado"

Gana Jorge Martín. Lidera el Mundial ‘Pecco’ Bagnaia. Arrasa por completo Ducati pues, desde el 2003 (Honda), nunca una marca había copado los cinco primeros puestos de un gran premio, como ocurrió hace pocos días en Sachsenring (Alemania). Y, sin embargo, en efecto, Marc Márquez sigue acaparando la atención del Mundial de MotoGP.

No solo porque se cayó cinco veces en Alemania. No solo porque decidió no correr el GP alemán. Márquez está en el centro de todos los rumores, desde que no acabará su contrato con Honda, que concluye a finales del 2024, hasta que pronto romperá con su actual equipo para irse por libre o fichar por KTM. “Todo son rumores, todo son puras especulaciones, nada de nada. Y la verdad es que paso de todo eso. Cuando tengo un mal fin de semana, no leo ni oigo nada. Casi ni conecto el móvil”, empezó diciendo el ocho veces campeón del mundo al llegar a la ‘catedral’ del motociclismo, Assen, en los Países Bajos.

“Veamos, no debemos engañar a nadie, así que explicaré que he dejado de estar en mi mejor momento físico, como estaba al empezar este Mundial. Anímicamente tampoco es que esté en un momento estupendo”, siguió contando MM93. “Pero es evidente que mi compromiso con Honda sigue estando al cien por cien. Y como el compromiso se debe demostrar con hechos, aquí estoy, en Assen, con el tobillo derecho que no sé si podré correr, con una fractura en el pulgar izquierdo y, lo que es peor, con la segunda costilla fisurada, que es lo que más me preocupa y duele. Si no estuviese al lado de Honda y mi equipo, a tope, ciento por ciento, me hubiese quedado en caso”.

Esfuerzo y sacrificio

Es evidente que Márquez solo piensa en mejorar, pero para poder ayudar al equipo deberá apretar los dientes y trabajar duro. “Creo que este fin de semana no podré correr a tope. Creo que deberé dar un paso atrás. Una cosa está clara, ya nadie piensa en el título, ni en ser subcampeón, ni tampoco en el podio mundialista, ni siquiera acabar en el top-5, eso está descartado, pero debemos trabajar duro para suministrar información al equipo y a Honda para que, el año que viene, tengas una moto mejor”.

Insisto, desde el punto de vista anímico, Márquez reconoció, aunque no lo verbalizó en ningún momento, encontrarse bajo. “Pero de estos estados solo se sale con esfuerzo y sacrificio y aquí estoy para levantar el ánimo. Ni he lanzado la toalla, ni pienso hacerlo, ni esta moto me ha derrotado y, además, aún queda temporada para levantar esto”.

"No pienso lanzar la toalla. De estas difíciles situaciones solo se sale con sacrificio y trabajo, mucho trabajo". Marc Márquez / Piloto oficial del equipo Repsol Honda

Ha habido un detalle en la conferencia de prensa de hoy, en Assen, en la que ha el australiano Jack Miller (KTM) y Johann Zarco (Ducati) –antes había habido otra con ‘Pecco’ Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los tres ‘ducatistas’ que lideran el Mundial de pilotos--, en el que todos los periodistas nos hemos mirado a la cara sorprendidos pues Miller, que, al terminar la carrera de Sachsenring, había criticado (sin pronunciar su nombre, pero era evidente que hablaba del catalán ocho veces campeón del mundo) que se quejase de su moto.

Miller dijo: “Menos quejarse y más trabajar”. Y, hoy, cuando se le ha preguntado, ante Márquez, se ha hecho el despistado y ha dicho que no se refería a Marc. “Era para todos aquellos que se quejan. No es bueno para el Mundial que se quejen”. Lamentable su vuelta atrás, sin reconocer que se equivocó. Márquez simplemente ha dicho “no me sentí aludido; no puedo decir más”.