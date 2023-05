2. Bembrive FS (1+1): Marina Groba; Lucía González “Lutxi”, Andrea Alvite, Clau, Mar -cinco inicial-, “Mery” Souto (1), María González (1), Laura, Lucía Casal “Luca”, Lucía Osorio y Antía Boullosa.

2. Osasuna Futsal (1+1): Ana Etayo; Amaia Pezonaga, Ana Vidondo, Susana Bedmar, Argiñe Iraizoz (1p) -cinco inicial-, Alazne Garcés (1), Laura Goyache, Adela Griffiths, Alexia de los Santos y Maialen Arana.

Árbitros: David Álvarez y Marcos Vázquez (Delegación de Pontevedra). Expulsaron a la local Laura, al evitar un remate con la mano (min. 30), amonestaron a ambos técnicos, “Pitu” e Iván marco, a la local Clau y a las visitantes Pezonaga y Vidondo.

Goles: 0-1 (min. 10), Alazne. 1-1 (min. 19), “Mery”. 1-2 (min. 30), Argiñe Iraizoz, de penalti. 2-2 (min. 35), María González.

Incidencias: Última jornada del campeonato. Grupo 1 de Segunda División. Polideportivo Vicente Álvarez, en Bembrive. Buena entrada.

El Bembrive FS se queda sin play-off de ascenso. Aunque la historia decía que el Spring Cider Rodiles no había conseguido ganar en Pamplona estos años (ni en su pista), no perdonaron… en la segunda parte. Las viguesas necesitaban que las asturianas no ganasen para tener opciones con un empate o un triunfo, pero el cuadro de Villaviciosa no falló. Y las gallegas tampoco fueron capaces de vencer, con el mismo resultado que en la primera vuelta ante las navarras.

Durante unos minutos, con el 0-0, el quinteto vigués fue segundo. Porque el Txantrea se había adelantado pronto con tanto de Yarima Miranda (min. 3) en jornada con horario unificado. Fueron unos cinco minutos, pues un desajuste defensivo provocaba el 0-1 de Osasuna en Bembrive. Después marcaría “Mery” Souto, aunque en ese momento Rodiles ya había igualado con diana de la brasileña Ángela Batista.

El Bembrive tuvo sus ocasiones. La primera, a los treinta segundos de partido (Clau, al palo derecho rojillo), pero Ana Etayo estuvo formidable todo el choque. En cinco segundos del quinto minuto, rechazó dos tiros envenenados de Clau y de Mar. Respondió Adela (min. 6), para decir que Osasuna estaba presente. Y luego llegó el tanto visitante. Tocaba remontar. Las tablas al descanso, tanto en Vigo como en Pamplona, dejaban todo en el aire.

Las de “Pitu” García siguieron gozando de oportunidades ante un rival ordenado atrás. Una combinación entre Clau y María (min. 22) y un chut de aquella (min. 26). Siempre estaba Etayo. Hasta que un mal pase de “Lutxi” provocó una contra rival, un mal repliegue vigués, un chut, el rechace de Marina Groba y el segundo disparo, de Maialen, que Laura, entre los palos, solo podía evitar con la mano. Roja y penalti.

Osasuna se adelantaba con golpeo raso a la derecha de Marina y las viguesas volvían a tener el marcador en contra. Lucía Osorio mandaba un disparo al palo (min. 32), las visitantes Susana y Amaia tenían dos ocasiones. No pintaba bien. Hasta que un disparo de Clau era tocado de tacón por María para el empate. El problema es que Rodiles, con gol de Laura Agenjo, ya ganaba 1-2 desde hacía varios minutos.

Las viguesas cercaron a su rival y “Lutxi”, con remate al larguero -el tercer balón a la madera de las locales por uno del rival-, Mar y Clau tuvieron opciones para el triunfo. Pero no llegó, y el Rodiles incrementaba la cuenta (1-4), dejando fuera de la Copa al Txantrea, que necesitaba un punto. Las viguesas repiten tercera plaza.

Al final, los tres puntos que ganó el CDE Muslera en Vigo, por una alineación indebida (5-1 ganó el Bembrive en la tercera jornada, pero fue sancionado convirtiendo el partido en una derrota) le valieron para salvarse en esta última jornada, porque el 5 Coruña FS perdió (1-2) ante Valdetires Ferrol. Las herculinas pierden la categoría y el cuadro departamental se mete en la Copa en detrimento del Txan