Militao con una pésima cesión y la pillería de Kubo decidieron en el Reale Arena. Merino, con un tanto al final, puso la guinda. El choque se inició con una primera parte con muchas oportunidades y ningún gol. Aún estaba fresco en la mente de los jugadores del Real Madrid el tanto de Jordi Alba en el Camp Nou que acercaba un poco más, si no definitivamente, a los catalanes al título de Liga. Los donostiarras estaban a gusto mientras los madridistas digerían las malas noticias llegadas desde Barcelona, si bien no fueron capaces de deshacer un empate, y no por falta de oportunidades, que dejó abierto el choque para la segunda mitad. Eso sí, no pasaron ni dos minutos de la reanudación cuando Take Kubo aprovechó una mala cesión de Militao a Courtois para desnivelar el choque. La expulsión de Nacho agudizó aún más el mal día de los de Ancelotti y el partido se diluyó en medio de un quiero y no puedo visitante y un control más que suficiente de los locales para aumentar la ventaja, ganar y asentarse en zona “champions”.