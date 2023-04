El Mecalia Guardés acarició durante buena parte de la noche la posibilidad de reventar la semifinal ante el poderoso Bera Bera al que ha llevado al límite en una trepidante semifinal resuelta en los últimos minutos, por simples detalles. El conjunto gallego exprimió a las vascas que fueron incapaces de quitárselas de encima. El cuadro de Ana Seabra falló dos veces el ataque que servía para empatar el partido en los últimos minutos y por ahí se les escapó la posibilidad de repetir la hazaña del año pasado cuando eliminaron en San Sebastián al Bera Bera para jugar la final. Se la perderán, pero durante muchos minutos soñaron con ella. Durante unos años han llamado a la puerta de este título, pero nadie les ha abierto. Lo mejor de esta escuadra es que no desisten y ahí siguen insistiendo e ilusionándose cada día que inician una nueva aventura. Ahora, el colectivo de A Guarda se centra en recuperar fuerzas para enfocarse en el objetivo más ilusionante del año: la final de la Copa Europea contra el Konyaalti turco, que comienza en una semana en A Sangriña y que promete también regalar momentos gloriosos a A Guarda y a sus entusiastas aficionados que ayer volvieron a dar una lección al apoyar de forma masiva al equipo en Málaga.

El equipo donostiarra empezó el partido con la máxima seriedad. Un parcial de 3-0 marcó la pauta ante un Mecalia que no encontraba el camino al gol. La defensa azul y el rendimiento de Aalla impedía una y otra vez marcar al conjunto miñoto, que trataba de aguantar el tipo en defensa. Dos arreones más de Bera Bera le llevó a obtener la máxima renta del primer acto (10-4). Parecía que la semifinal corría el peligro de romperse en pedazos y que no hubiese más interés que esperar el paso del tiempo. Eso podía pensar alguien que no conozca el orgullo del equipo miñoto.

A partir de ahí, la escuadra que dirige Ana Seabra empezó a crecer. Un par de paradas de Carratú dieron paso a Míriam Sempere, que realizó otras tres para ayudar al Guardés a recortar distancias. El cuadro miñoto clavó un parcial de 0-4, con dos tantos de Carla Gómez en la línea. Definitivamente, las jugadoras de blanco se habían subido al partido. Solo un gol de Marie Louis casi al final impidió al Mecalia irse dos abajo al descanso (12-9).

La segunda parte fue emocionante. El esfuerzo incesante del equipo miñoto por alcanzar a su rival fue ejemplar. Nunca se rindieron las mujeres de Ana Seabra, que en varias ocasiones lograron colocarse a un gol en una goma continua que se encogía y se estiraba. Míriam Sempere reverdeció los laureles de la semifinal del año pasado, con varias paradas de mucho mérito. En ataque, Patrícia Lima asumió la responsabilidad con hasta cinco goles consecutivos que provocaron una mixta de Polonio sobre ella.

Imanol Álvarez demostró la profundidad de su banquillo y las alternativas de nivel de las que dispone. Alice Fernandes ‘Diva’ entró desde el banquillo para firmar una exhibición en la que detuvo dos penaltis y varios lanzamientos claros. Pese a que la defensa guardesa seguía funcionando y sujetando a Bera Bera, el Mecalia nunca pudo empatar. Eso sí, el esfuerzo gigante queda en la pista. Y el orgullo, también.

Ficha técnica

Super Amara Bera Bera (12+13): Alice Fernandes ‘Diva’ (p.), Maddi Aalla (p.); Esther Arrojeria (2), Mariane Fernandes (3), Marie Louis (2), Alba Menéndez, Emma Boada (1), Laura Hernández (2), Malena Cavo (3), Maitane Etxeberria (2), Elke Karsten (4), June Loidi, Paula Arcos (3), Anne Erauskin (1), Shula Gavilán (1) y Cristina Polonio (1).

Mecalia Atlético Guardés (9+14): Marisol Carratú (p.), Míriam Sempere (p.); África Sempere, Sandra Santiago (2), Nazaret Calzado (3), Giselle Menéndez (1), Carolina Silva, Pauli Fernández (1), Cris Cifuentes, Patrícia Lima (6), Estefanía Descalzo, Celia López, Elena Amores (2), Carla Gómez (5), María Sancha (3) y Yaiza Alonso.

Marcador cada cinco minutos: 3-0, 4-2, 6-3, 8-4, 10-6, 12-9 (descanso); 14-12, 17-15, 20-18, 21-20, 23-21 y 25-23 (final).

Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Excluyeron con dos minutos a Maitane Etxeberria, June Loidi y Paula Arcos, de Bera Bera; y a Giselle Menéndez, del Guardés.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de la Reina, disputado en el pabellón Martín Carpena de Málaga.