El Sárdoma volvió a sumar en su carrera por la permanencia y hundió aún más al Friol lucense, aunque los resultados dominicales no acompañaron en esta oportunidad, porque Viajes Interrías puntuó en Santander (1-1) y el Parquesol vallisoletano se llevó el triunfo de Zaragoza (0-1), con lo que ahora la salvación está a tiro de un partido.

Con todo, las de “Chicho” Val, desahuciadas hace dos meses, continúan en la pelea por la permanencia. Y eso que un error de la joven guardameta viguesa permitió el 2-1 local. Hasta que en una jugada de estrategia “Muñi” igualó de nuevo aprovechando un saque de esquina al segundo palo.

El Sárdoma puntuó ante un rival poco catalogable y con más presupuesto. De la primera vuelta a esta el club que preside Ángel Villar ha sufrido la salida de un puñado de jugadoras por diversos motivos. En el mercado de invierno ha incorporado a nueve futbolistas, con varias extranjeras entre ellas. Con todo, el resultado respecto a As Relfas ha tenido el mismo valor (1-1 en Vigo, 2-2 en Friol).

Las viguesas, en un encuentro complicado, supieron puntuar (el año pasado, en Primera Nacional, perdieron 3-2 tras ir ganando 0-2). Aunque se adelantaron las locales, las blanquiazules tomaron el control del juego y Yaiza Montado, como en la campaña anterior, volvió a marcar antes del descanso.

Pero en un error visitante, las de “Covi” Regueiro tomaron de nuevo la delantera. En una falta lejana, Olalla intentaba atajar en lugar de despejar, se le escapaba el cuero y la internacional venezolana no perdonaba. Los errores cuestan puntos. No obstante, este Sárdoma sabe levantarse y firmó el empate. Las tablas finales no lo sacan de la zona de descenso, pero permiten a las de “Chicho” sumar.

Desde la llegada del técnico, las sardomistas han puntuado en cinco de las siete jornadas, obteniendo 11 puntos. Ahora restan otras siete fechas, aunque el técnico reconoce que “tenemos un calendario un poco más difícil que los demás”. Las viguesas

Entrada libre. El próximo partido, en As Relfas, se jugará el sábado (18:00 horas, Youtube). La directiva que preside Begoña Aldao es consciente de que llenar el campo sardomista será fundamental para apoyar al equipo. Así, el club ha decidido que la entrada sea gratuita.

Después de ese encuentro, la Semana Santa y con ella el último parón de un campeonato en el que lo importante es salvarse pero, en caso contrario, acabar lo más arriba posible en las plazas de descenso por posibles repescas ante los muy exigentes requisitos federativos.

Ficha técnica

2. Friol: Lucía Arcos; “Parra”, Mar (Yasmín, min. 62), Carlota Díaz, Nuria Torres, Nerea Lombardero, Katarina Dukic (Andrea Vigo, min. 56), Mendoua, Nerea Marín, Viktoryia Kazakevich y Yoleidis Lizcano.

2. Sárdoma CF: Olalla Vila; Galarza (María Figueroa, min. 81), Elena, Sara Álvarez “Muñi”, Andrea Mariño “Drus” (Nerea Cruz, min. 81), “Equis” Márquez, María Calvar, Paula Lorenzo; Laura Martínez (Elisa, min. 69), Yaiza (Noelia, min. 81) e Irene (Estela, min. 69).

Árbitro: Alberto Lago (Delegación de Lugo). Cartulinas amarillas para Arcos y la visitante Ainoa Galarza, además de para el técnico sardomista Diego Lago.

Goles: 1-0 (min. 26), Yoleidis. 1-1 (min. 44), Yaiza. 2-1 (min. 54), “Parra”. 2-2 (min. 78), “Muñi”.

Incidencias: Municipal de A Reigosa. Jornada 23 en el grupo Norte de la 2ª RFEF.