La historia llama una vez más a las puertas del Mecalia Guardés. Otra de esas tardes que quedan en la memoria de los aficionados y que podrían sumarse a los logros de este equipo en las últimas temporadas y que van desde su título de Liga a las clasificaciones europeas o la final de Copa. Hoy la meta es meter la cabeza por primera vez en una final europea. Esta tarde tratará de clasificarse para ella ante el Elche haciendo valer en A Sangriña, con su entregado público, el gol de renta obtenido en la ciudad ilicitana (22-23). El tanteo invita a pensar en que lo de hoy es una final (más allá del importante detalle de que el empate vale a las gallegas para meterse en la final) y que el peso de la ida será muy relativo.

Para conseguir el objetivo, Ana Seabra y sus jugadoras echarán el resto. Patrícia Lima y Estefanía Lima no jugaron contra Bera Bera para estar al 100% el sábado. Nazaret Calzado es duda, pero hará todo lo posible por no perdérselo. La mala noticia vuelve a ser Júlia Nuez. El infortunio no deja de cebarse con la joven jugadora catalana, que sufrió un mal gesto en la rodilla contra el conjunto donostiarra en su regreso a las pistas tras tres meses apartada por una fascitis plantar. A falta de pruebas que especifiquen el alcance de esta nueva lesión, la internacional júnior no podrá ayudar desde dentro a sus compañeras.

Será otro motivo para que la escuadra guardesa logre el billete a esa final. También dedicarlo a la afición, que con toda seguridad llenará hasta la bandera el pabellón de A Sangriña. Hoy arderá como en sus grandes días. De hecho, hay un recibimiento al equipo organizado a las 17:00 y la peña Marea Azul de Cangas se desplazará hasta A Guarda para apoyar al conjunto miñoto en un gesto de hermanamiento entre aficiones y peñas.

Enfrente estará un Elche que promete batalla hasta el final. El conjunto ilicitano superó al Guardés en los dos duelos ligueros, pero en la ida de las semifinales cedió ante la fortaleza del conjunto de Seabra. El pasado miércoles jugó partido de Liga en Porriño, por lo que no tendrá desgaste derivado del viaje. Seabra confía en que la responsabilidad no pese y que sus jugadoras entren en el partido con la sobriedad de quien está ante uno de los partidos de su vida.