Aspas, ambicioso en su regreso a La Roja: "Demostraré que merezco minutos"

Casi cuatro años después de jugar su último partido contra Islas Feroe, Iago Aspas vuelve a la selección española. El delantero celeste y vigente titular del Trofeo Zarra ha sido convocado por Luis de la Fuente para el doble compromiso de clasificación para el Europeo de Alemania 2024 que el combinado nacional disputará los próximos días 25 y 28 de marzo frente a Noruega y Escocia. “Nunca perdí la esperanza ni tiré la toalla”, confesó, feliz, el artillero del Celta, que espera que esta citación sea la primera de muchas: “Quiero demostrar al nuevo seleccionador que merezco tener minutos”. Aspas nunca perdió la esperanza de regresar a la selección y la llegada de Luis de la Fuente le ha abierto en vísperas de la próxima Eurocopa la puerta que Luis Enrique le cerró a cal y canto. “La esperanza es lo último que se pierde. Llevaba mucho tiempo sin ir y otras veces tenía más esperanzas, pero uno siempre tiene ilusión por volver”, apuntó el artillero céltico, que recibió la noticia de su convocatoria al inicio del entrenamiento por boca de Juan Carlos Calero.

El cuatro veces ganador del Trofeo Zarra eludió valorar si su prolongada ausencia del equipo nacional fue justa, pero dejó claro que él nunca ha dejado de luchar por volver: “Si fue injusto o no es algo que no puedo decidir yo, pero tirar la toalla qué va. Siempre que se me preguntaba después de los partidos o en cualquier otra entrevista yo siempre deseaba volver, ya fuese con 30 años como ahora con 35. Siempre he tratado de hacer las cosas bien en el campo y el verde premia. He tenido una oportunidad y quizás sean muchas más”, dijo el delantero celeste, que ha acogido esta nueva citación con la Roja con la ilusión del primer día. “Todas las convocatorias me sientan bien y esta la asumo con la máxima ilusión y las expectativas muy altas”, apuntó.

La estrella del Celta se siente el mismo futbolista que era cuando Julen Lopetegui lo convocó por primera vez en el año 2016. “Ahora tengo más experiencia, pero soy el mismo tipo de futbolista que hace cuatro o cinco temporadas. La experiencia y los partidos te dan un poco más de poso, pero sigo siendo el mismo tipo de jugador”, aseguró. El artillero celeste quiere demostrar que ha llegado para quedarse y ayudar a la Roja a clasificarse para su próxima gran cita internacional. “Quiero demostrar al seleccionador que merezco una plaza entre los 26, que merezco minutos. Ahora hay un seleccionador nuevo que está premiando a compañeros que el otro seleccionador no premiaba y voy a intentar demostrarlo en el terreno de juego”, relató.

Aspas desvinculó su situación de la de Sergio Ramos, a quien Luis de la Fuente llamó hace algunas semanas para comunicarle que no volvería a la selección. “A mí nadie me llamó ni me dijo nada. No sabía a nada. Al seleccionador lo conocía de verlo por Las Rozas cuando tuve la suerte de ir convocado con la selección absoluta y él dirigía la sub 21, pero no lo conozco personalmente ni he hablado con él. Nadie me dijo hada, así que siempre he tenido la ilusión intacta”, puntualizó.

Iago Aspas, que a la conclusión del entrenamiento recibió la llamada de su mujer y su madre para felicitarle, se mostró especialmente ilusionado con el hecho de que sus hijos puedan verlo vestir la zamarra de la Roja. “Me hace mucho ilusión, sobre todo por el mayor, que ya se da cuenta de todo. Recuerdo cuando fue la lista del Mundial [de Catar] y el rapaz estaba con nervios. Ahora puedo volver y él puede ver el partido”, comentó.

El astro céltico se refirió, por último, a Gabri Veiga, quien de momento se tendrá que conformar con la sub 21. “Teníamos puestas esperanzas pero al menos él tiene la suerte de ir con la sub 21. Tiene un futuro prometedor y quizás en la próxima convocatoria pueda estar dentro. Si lo sigue haciendo igual de bien, tendrá su recompensa”, pronosticó.

los convocados

⚽ Porteros

Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

(Chelsea) Robert Sánchez (Brighton)

(Brighton) David Raya (Brentford)

⚽ Defensas

Dani Carvajal (R. Madrid)

(R. Madrid) Pedro Porro (Tottenham)

(Tottenham) Aymeric Laporte (Manchester City)

(Manchester City) Nacho Fernández (R.Madrid)

(R.Madrid) Íñigo Martínez (Athletic )

(Athletic ) David García (Osasuna)

(Osasuna) José Luis Gayá (Valencia)

(Valencia) Alejandro Balde (Barcelona)

⚽ Medios

Rodri Hernández (Manchester City)

(Manchester City) Gavi (Barcelona)

(Barcelona) Martín Zubimendi (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Dani Ceballos (Real Madrid)

(Real Madrid) Mikel Merino (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Fabián Ruiz (PSG)

(PSG) Pedri (Barcelona)

⚽ Delanteros