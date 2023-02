Belén Toimil es uno de esos valores seguros del atletismo gallego, un clásico que no falla. La plusmarquista española, con un lanzamiento de 17.37 metros, logró su tercer entorchado consecutivo en peso (sexto si sumamos también las coronas al aire libre) en su camino hacia el Europeo de Estambul donde espera estar un poco más cerca de sus mejores registros. A la gallega la acompañaron en el podio Mónica Borraz, segunda con 14.92, y Judit Prats, tercera con 14.34.

A Toimil le costó entrar en competición porque comenzó con un nulo y ciertos problemas para ajustar la velocidad en el lanzamiento, algo que se vio en el segundo tiro (demasiado corto, por debajo de diecisiete metros). Pero en cuento puso soltar el brazo con naturalidad en el tercer tiro se acabó la pelea por el oro. Se fue hasta esos 17.37 que le dieron la victoria y aunque en los restantes lanzamientos intentó de estar más cerca de sus mejores registros se quedó demasiado lejos de su récord de España. Pero estará en el Europeo de Estambul cargada de ambición.

El atletismo gallego tenía otro punto de interés en la jornada, la final de 800 metros en la que tomaba parte Adrián Ben. Un carrerón, la mejor del fin de semana, en la que cinco atletas estuvieron por debajo de 1:46 o ligeramente por encima. Prueba de ello es el comportamiento del gallego que hizo la mejor marca de su vida (que supone el récord gallego en pista cubierta) pero que no le sirvió para ser medalla Fue una carrera magnífica en la que Mariano García –el mejor del mundo en lo que va de temporada– marcó un ritmo infernal desde el comienzo. Tras él se fueron Ordóñez, Mirón, Valladares y Ben. El gallego siempre cerrando el grupo, midiendo como acostumbra el ritmo para no cebarse. De hecho, eso resultó clave. Mariano García sufrió en el último doscientos mientras la cabeza se iba apretando y todos acabaron entrando en un puño. Ordóñez reguló mejor el final para conseguir el título de campeón de España por delante de Mariano García y de Mirón. Adrián Ben acabó cuarto con un tiempo de 1:46.12 que le dejó a unas centésimas del bronce. Una vez más había regulado de forma perfecta, pero no lo suficiente para subirse al podio.

Galicia cerró el Campeonato de España con dos medallas gracias al oro de Toimil y el bronce que Saleta Fernández logró en salto de altura el sábado por la noche gracias a una marca de 1,81, la misma que valió para conseguir la medalla de oro.

También se subió al podio Joselyn Brea, atleta afincada en Galicia, que fue tercera en la final de 3.000 metros como testigo privilegiado del duelo que mantuvieron Marta García y Marta Pérez durante toda la prueba.

Otra buena noticia fue el récord gallego de los 400 metros firmado por el vigués Jacobo Soler. El atleta vigués marcó un tiempo de 47.77, 3 centésimas, jubilando la marca del ourensano Darío Vázquez (47.80), que tenía 16 años de vigencia (desde el año 2007). Soler consiguió el registro en la tercera semifinal de los 400 metros.

El Campeonato de España cerrócon una apoteósica jornada final con seis récords de España, con 12 finales y Jordan Díaz, Husillos y Quique Llopis acaparando focos particulares en el Centro Deportivo de Gallur (Madrid).

Jordan Díaz, que la pasada semana pulverizó su récord de España de triple salto bajo techo en el Expourense, logró cuatro récords nacionales (dos absolutos y dos Sub 23) con 17,58 y 17,59. El atleta de origen cubano, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 podrá competir ya por España, firmó su primer título nacional por delante de Pablo Torrijos y el veterano José Emilio Bellido.

Mientras, Óscar Husillos reventó su propio récord de España de 400 metros con 45.58, ocho centésimas menos que su marca de 2019, y Quique Llopis igualó la plusmarca de 60 metros vallas (7.48) en un mal día de Asier Martínez. El campeón de Europa de 110 mv no estuvo bien en semifinales y en la final se topó con varias vallas. Llopis hizo una carrera perfecta para compartir récord con Orlando Ortega.

La final femenina de 1.500 metros fue muy bonita, con la victoria para Esther Guerrero (4:10.48), con Águeda Marqués logrando la plata y Marta García, bronce. En la prueba masculina, Ignacio Fontes logró su primer título nacional, dominando la carrera en todo momento.