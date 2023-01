La viguesa Judith Rodríguez consiguió la medalla de bronce en la especialidad de espada en la prueba de la Copa del Mundo que se está celebrando en Washington. La coreana Hyo Kyeong Kwon, su rival en la final de Sao Paulo 2022, cortó su trayectoria al imponerse a Rodríguez por 9-15, pero por el camino la viguesa dio la gran sorpresa del día al vencer en un gran duelo por 15-13 a la húngara Amarilla Veres, actual campeona olímpica y actual número uno del ranking mundial IWAS. Esta victoria ante la húngara Judith se aseguraba la medalla y se tomaba una pequeña revancha de las semifinales del Europeo de esgrima de diciembre del pasado año donde la magiar se proclamó campeona al derrotar a Judith en las semifinales.

En la fase de “poules” obtuvo un pleno de cinco victorias. Los resultados fueron 5-4 con Delavoipere(FRA), 5-4 a Amber Briar (CAN) ,5-3 sobre Victoria A. Isaacson(USA) ,5-3 contra Emily Holder(GBR) y 5-2 ante Patricia Dykes.(USA).

Con este resultado y los puntos obtenidos ,la viguesa se sitúa en el número 4 del ranking preolímpico para París 2024 en el arma de la espada. Recordemos que el sábado participó también en el arma de florete, obteniendo el undécimo lugar.

Desde su debut internacional en Abril de 2022 hasta la fecha la olívica Judith ha conseguido: Oro en Espada Copa del Mundo de Sao Paulo-Brasil en Abril 2022, bronce en Florete Copa del Mundo de Varsovia-Polonia en Julio 2022, bronce en Espada Campeonato de Europa de Varsovia en Diciembre 2022 y bronce en Espada Copa del Mundo de Washington(USA).

Su irrupción en el circuito internacional la ha convertido en la auténtica revelación de la esgrima en silla de ruedas IWAS de las últimas fechas. La próxima cita en el calendario será la segunda prueba del Campeonato de España en Ciudad Real del 11 al 12 de Febrero. A nivel internacional en el mes de Marzo tendrá lugar la Copa del Mundo de Pisa-Italia del 16 al 19 de Marzo de 2023.

“Estoy contenta por haber empezado el año de esta manera, ya que está medalla trae mucho trabajo y sacrificio detrás y eso son cosas que no se ven en la pista, pero son las que me hacen tener más ganas de seguir trabajando para conseguir mi sueño de acudir a los Juegos. Ha sido una competición de mucho nivel, en la que estaban las mejores del mundo y he conseguido unos puntos muy valiosos para la clasificación para París”, explicó Judith.