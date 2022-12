Cuatro gallegos en la vida de Pelé

La única vez que Pelé jugó en Galicia fue en el trofeo Teresa Herrera de 1959. Aquel partido del Santos con el Botafogo incluso era recordado tiempo después por el astro brasileño, que dejó para la historia un gran gol en Riazor. Sin embargo, la relación de Pelé con los gallegos fue mucho más amplia e intensa, pues contó con tres amigos y un socio de negocios de origen gallego: José González Ozores (Pepe ‘El Gordo’), José Macía (‘Pepe’), Santiago Formoso y Manoel Soto Ferreiro, excalde de Vigo.

Con apenas 19 años de edad, pero ya siendo una estrella mundial, Edson Arantes do Nascimento conoció a Pepe ‘El Gordo’, un abogado y empresario que se convertiría en consejero y persona de plena confianza del futbolista. Es más, este pontevedrés fue padrino en la primera boda del astro brasileño. “Vive conmigo, come conmigo, le hago los negocios; como si fuera mi hijo”, explicó José González Ozores al escritor Eduardo Galeano al referirse a Pelé, con el que rompió en 1968.

En esa década, Pelé era el ‘rey’ del Santos, en el que jugaba Pepe Macías. Ambos formaban “la delantera de oro” del conjunto brasileño, que completaban Coutinho, Dorval y Mengalvio. Los padres de Pepe eran gallegos, de los municipios ourensanos de Oimbra y de Verín, que habían emigrado a Brasil, donde se conocieron. Se establecieron en Santos y allí nació su hijo, que se convertiría en uno de los mejores delanteros de la historia del club. Es más, figura como el segundo máximo goleador del equipo, con 405 goles. Y Pepe aprovechó la visita del Santos a A Coruña en 1959 para visitar la tierra de sus padres. En Riazor estaban ese día varios de sus familiares. Pepe anotó dos de los cuatro goles del Santos ante el Botafogo, aunque el que recuerdan los más viejos del lugar es el gol que marcó Pelé contra el equipo de Garrincha.

“Al parecer, había 38.000 espectadores, pero a mí me pareció que había aún más. Estaban subidos a los sitios más raros y no cabía un alfiler en las gradas”, apuntaba ‘O Rei’ años después de su visita a Galicia. En una entrevista con El País, Pepe hablaba en 2006 del talante del astro mundial: “No era fácil jugar con Pelé porque quería que el resto, simples humanos, hiciéramos lo mismo que él, cosa imposible.

Después de veinte años en el Santos, Pelé decidió macharse a Estados Unidos para participar con el Cosmos en una constelación de estrellas mundiales, junto a Beckenbauer, Carlos Alberto o Giorgio Chinaglia. Y entre ellos se encontraba el joven vigués Santiago Formoso, quien se había establecido con su familia en Nueva Jersey a finales de los años 60. “Llegué a compartir habitación con él. Era muy sencillo jugar a su lado porque hacía fácil lo difícil. Hace algunos años me lo encontré en un crucero por Venecia y le fui a dar un abrazo, pero al principio no me reconocía. Le dije quién era y me contestó que no podía ser, que Formoso era un chaval joven con melena y que yo era gordo y calvo. Nos echamos a reír”, confesaba Formoso en Marca.

Y de Nueva York a Vigo. La ciudad gallega estuvo gobernada durante 12 años por el socialista Manoel Soto Ferreiro, quien en 1991 inició una aventura como empresario textil, actividad que conocía de su pasado como representante comercial. Junto con el empresario gallego afincado en Brasil Alejandro Fernández Figueroa, convencieron a Pelé para participar en una firma de fabricación de pantalones vaqueros. El negocio apenas arrancó y Pelé cerraba así su vinculación con una Galicia que también lamenta su desaparición.