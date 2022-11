La selección española femenina de baloncesto ganó por 77-66 a la de Hungría en Huelva, donde hizo los deberes y sumó un pleno de cuatro triunfos, a falta de dos jornadas en el Grupo C de clasificación para el Europeo 2023, que, unido a la victoria de Islandia ante Rumanía (68-58), le da el pase matemático al campeonato continental.

El equipo dirigido por Miguel Méndez se mostró sólido y generoso en el esfuerzo y más acertado en el tiro que el combinado magiar, que vendió cara la derrota. Astou Ndour, muy acertada, fue la máxima anotadora española con 21 puntos y 28 créditos de valoración.

Hungría comenzó llevando la iniciativa en el marcador en un intercambio de canastas. Desde el primer momento se vio que el conjunto magiar era más duro que Islandia y al equipo español le costó mover el balón con fluidez en ataque. El equipo español logró abrirse camino y remontó con un parcial de 8-0 pasando de 5-7 a un 13-7 a favor.

En el arranque del segundo cuarto marcó la diferencia la calidad de Alba Torrens. A dos minutos para el descanso un triple de Leonor Rodríguez puso por primera vez a España 10 arriba (39-29). Fue el premio a la constante intensidad defensiva del equipo nacional, que mantuvo su ventaja con numerosos robos y rápidas salidas. España se marchó al descanso con una clara renta (43-29, m.20), casi doblando en el porcentaje de tiros de dos y con superioridad en triples, rebotes y robos.

En la reanudación, Ndour ganó peso bajo los aros, la defensa española logró cerrarse aún más y Hungría apenas pudo tirar con comodidad. No obstante, el tiro de España no estuvo al nivel anterior y las magiares se llevaron el tercer parcial por 17-18.

En el cuarto definitivo, un 0-5 de parcial, con triple de Goree (10 puntos), apretó el marcador (60-52). Las imprecisiones de las españolas y el mayor acierto en el tiro de sus rivales dieron pie a que hubiera emoción hasta el final. La tensión era máxima en cada posesión. El público onubense se volcó para cargar de confianza a las jugadoras nacionales, que supieron mantener a raya al combinado húngaro con un esfuerzo físico titánico.

Méndez: “Nos hubiera gustado ser más estables, pero estoy contento”

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró “contento”. Matiza: “Nos hubiese gustado ser más estables jugando y haber perdido menos balones, pero asumimos el riesgo que corríamos y estamos contentos con el trabajo de las jugadoras”. “Durante muchos momentos hemos jugado como equipo”, subrayó el técnico, que resaltó que España sumó ante Hungría 24 asistencias, pero también falló “tiros abiertos y bandejas, algo que no pasa normalmente”. “En mis equipos me gusta que se note la palabra equipo”, añadió, y aunque hay jugadoras de referencia, siempre le “gusta” que se juegue de forma colectiva, tras lo que insistió en su deseo de que “con el paso del tiempo las jugadoras jóvenes se acostumbren a jugar juntas”. El seleccionador español femenino señaló que en el quinteto inicial había jugadoras como Maite Cazorla, Queralt Casas, Raquel Carrera y María Conde, que no habían jugado juntas en la selección y que por ello necesitan “tiempo para que aparezcan las sinergias”, y dijo que no tienen “prisa”, aunque le “gustaría que fuera cuanto antes”.