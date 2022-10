La calle Policarpo Sanz volvió a ser el epicentro del Rías Baixas tras los tramos de ayer, de nuevo ante un nutrido grupo de aficionados, que no perdieron detalle. Víctor Senra, que dormía líder de la carrera, indicaba que “todavía queda mucho rallye por delante, pero en esta primera jornada fue un buen trabajo, mejoramos algunas cosas en el coche, vamos cómodos y ahora queda un día largo para disfrutar, no cometer errores e intentar llegar aquí con la victoria”.

El segundo clasificado, Jorge Pérez, reconocía que en el último tramo “al final fue una cosa mía, había aceite en el tramo, tuve un par de sustos y la sensación era de que iba pinchado. Estuve a punto de parar en pleno tramo, lo estuvimos hablando en el coche y al final seguimos, pero fui perdiendo confianza en los apoyos, me dediqué más a llegar a meta y al final perdimos quince segundos. En la asistencia lo estuvimos revisando todo para no perder la confianza para la última jornada. No encontramos nada raro, pero tengo que volver a coger ese rollito”.

José Luis Peláez, tercer clasificado, apuntaba: “Sabíamos que el primer tramo se nos iba a dar un poco peor, ya que no estábamos tan confiados como el resto. Nos situamos terceros, vamos cerca de Jorge, sabemos que conoce muy bien el terreno, y se trata de correr lo máximo posible, ser sólidos como lo estamos siendo. El coche no está fallando y va de maravilla, nosotros estamos confiados, y por supuesto vamos a salir a atacar, pero siempre con nuestro margen de seguridad”.

Miguel García finalizaba la primera parte del rallye como líder de la Copa Clio Trophy Spain, con 7,2 segundos de ventaja sobre Unai de la Dehesa. El piloto indicaba que “la pelea en la Clio siempre está al segundo. Hemos ido peleando con nuestros compañeros y tras el abandono de Maña hemos cogido el liderato y queremos defenderlo. Hacía muchos años que no veníamos al Rías Baixas y es un orgullo estar aquí, viviendo estos, y con un público volcado con el rallye”.