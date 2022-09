El Vigo Enduro Vixiador, que fue de parto difícil por culpa de la pandemia, celebrará el 29 y 30 de octubre su segunda edición. Vigoenduro MTB, club organizador, no se contenta con mantener con vida su criatura. Enriquecerá el programa con sustento futuro: una prueba mini BH para los más pequeños y en la cita sénior, un remonte cronometrado para las bicicletas eléctricas.

El Vigoenduro MTB se fundó en 2019 con la treintena de ciclistas que habían formado una grupeta espontánea por los montes de la parroquia redondelana de Cedeira. Pronto ambicionaron organizar una prueba de la Copa Galicia que llevase su nombre y completase su sentido. Tenían todo listo cuando estalló la pandemia, que en sus sucesivas oleadas iría aplazando el estreno hasta noviembre de 2021.

La ilusión no se agostó por culpa de las dificultades, sino al contrario, y se retroalimentó del debut, culminado de manera exitosa. El Vigo Enduro Vixiador, se supone que en un contexto más sencillo aunque pueda quedar algún embate otoñal del COVID, volverá a disputarse en Candeán –con el apoyo imprescindible de la comunidad de montes– el domingo 30 de octubre. Y si en su primera edición no hubo Copa Galicia como tal, al no superarse el número mínimo de eventos, en esta ocasión será el que decida y cierre el certamen autonómico. El Concello de Vigo colabora. Mourente Motor ejerce como patrocinador principal y junto a él, Bici O Con, Silos de Galicia, Silvino Figueiredo, Aluminios Carvigo, Alimentación Rivera y Cantina Vixiador.

Las inscripciones están abiertas, con un tope de 300 participantes en el enduro sénior. La organización anticipa que podría cubrirse el cupo máximo. Para las bicicletas eléctricas se reservan 50 plazas y con una novedad. “Se meterá un tramo ascendente cronometrado. Se había hecho en alguna prueba en España y en el Campeonato del Mundo, pero es la primera vez en la Copa Galicia”, detalla el presidente de Vigoenduro, Jorge Freiría.

Aunque las ‘ebikes’ compiten en su propia categoría, los demás pilotos reclamaban una diferencia en los remontes que igualase el esfuerzo. “Es apretar un poco más las tuercas a los ‘ebikers’ para que la prueba esté al mismo nivel que todo el mundo”, explica Freiría. Ese tramo se etiquetará como TC -1, en el inicio.

La otra gran novedad es el mini BH que se realizará el día antes, sábado 29, dentro del mismo escenario y formato. “Queremos apoyar la cantera”, comenta el dirigente del club vigués. La participación será gratuita, sin que eso afecte a los cronometrajes. Se ha establecido un tope de 150 niños. La inscripción para las diferentes categorías estará abierta hasta la semana anterior.