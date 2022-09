Arrancó en Baiona la regata más esperada de la temporada de cruceros en Galicia. El 37º Trofeo Príncipe de Asturias, organizado por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar, completó este viernes la primera de las tres jornadas de competición, y lo hizo inaugurando los marcadores de las clases ABANCA ORC 1, Volvo Autesa ORC 2, Aceites Abril ORC 3, Martin Miller ORC4.

Tal y como apuntaban los partes, el viento no faltó a su cita en el área de regatas situado en el fondeadero de Cíes. Aunque lo hizo con menos intensidad de la esperada, el Comité de Regatas pudo completar la primera prueba barlovento-sotavento con la salida en torno a las tres y media frente a Cíes, y lo hizo con unas condiciones de entre ocho y diez nudos de intensidad que fueron aminorando a medida que avanzaba la tarde.

Los monotipos, pos su parte, no tuvieron la misma suerte y será mañana cuando estrenen sus casilleros en la competición estrella de la vela gallega.

Portugal manda en ABANCA ORC 1

En la división ABANCA ORC 1 la primera jornada del Príncipe se resolvió con victoria para el portugués Xekmatt, liderado por Hugo y João Prista y representando a la Asociación Naval de Lisboa. El IMX 45, que cuenta además con el olímpico Afonso Domingos entre sus filas, fue el tercero en cruzar la línea de llegada en tiempo real, pero en compensado lograron una ajustada ventaja de menos de un minuto sobre el Magical de Julio Rodríguez (Real Club Náutico de Vigo), que se coloca segundo en la general provisional.

Por detrás, el vencedor absoluto de la pasada edición, el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal (Real Club Náutico de Vigo), arrancaron la trigésimo séptima edición del Príncipe cerrando el podio provisional en el tercer cajón.

“Estamos muy contentos con el resultado de hoy y la tripulación estuvo muy bien”, comenzó explicando Hugo Prista al término de la jornada. El patrón del líder en ORC 1 añadió también que “hace ya diez años que conseguimos nuestro primer y único título del Príncipe, por lo que sin duda vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo de nuevo aunque para ello también es necesario que los rivales lo permitan”.

El Marías del Monte Real, primero en Volvo Autesa ORC 2

Igual de ajustada estuvo la división Volvo Autesa ORC 2 con tres equipos en cabeza separados por sólo un minuto y catorce segundos. El equipo local Marias, comandado por Manuel Maria Cunha, se convertía en el primer líder de la clase tras cruzar la línea en tercera posición y obteniendo casi un minuto de ventaja sobre el segundo con la compensación de tiempos.

El segundo puesto lo ocupa por el momento el Arroutado del Real Club Náutico de Portosín, liderado por José Manuel Pérez Santamaría, mientras que el tercer puesto es para el Yessito del Monte Real Club de Yates, que cuenta con tripulación lusa liderada por Rui Ramada.

La clase Aceites Abril ORC 3 arranca con dominio del Sailway

Tampoco estuvo fácil la victoria parcial para la división Aceites Abril ORC 3. El Sailway de Ramón Ojea (Club Marítimo de Canido) se convertía este viernes en el primer líder de la general tras la disputa de una apretadísima primera manga.

Por detrás, a apenas 30 segundos de los de Ojea, la segunda posición de la prueba y por tanto de la general fue a parar a manos del Urbapaz de José Francisco Edreira (Club Náutico Cabanas), que logró superar al portugués Milaneza de Diogo Talone por sólo un segundo.

Clase Martin Miller ORC 4

No hubo sorpresas en Martin Miller ORC 4. El vigués Deep Blue 2.1 de Vicente Cid inauguró la clasificación posicionándose en lo más alto, aunque lo hizo con un Alma do mar by Sadamar de José Manuel Enríquez (Club Náutico Cabanas) apretando en el segundo puesto a tres segundos de los de Cid.

La tercera posición, por su parte, fue este viernes para el Unus de Luis García Trigo, también del Real Club Náutico de Vigo.

Jornada en blanco para Solventis J80 y Gestilar Ladies Cup

Menos suerte tuvieron los participantes de las clases Solventis J80 y Gestilar Ladies Cup. Aunque los partes meteorológicos apuntaban a que sería una buena jornada de viento, Eolo no llegó a entablarse ni en el campo de regatas situado en cabo Silleiro ni en el interior de la bahía de Baiona, por lo que después de varios intentos y con una prueba ya en marcha el Comité de Regatas se vio obligado a dar por finalizada la jornada sin que se pudiese completar las primeras pruebas programadas.

Alfredo González, tripulante del J80 GP Bullhound y recientemente proclamado campeón del mundo de Snipe en Cascais, explicaba tras regresar a tierra que “aunque el viento estaba muy difícil, el Comité lo hizo muy bien y pudimos tener un buen intento que nos sirvió para ver qué barcos van a estar delante. Nosotros venimos con el objetivo de ponernos en sintonía de cara al Mundial de Newport, ganar o no ganar va a depender de cómo lo hagamos, aunque no es nuestro objetivo principal ahora”.

Será mañana sábado por tanto cuando los monotipos inauguren su programa de competición para pelear por el trigésimo séptimo Príncipe de Asturias.

Mañana, segunda jornada de regatas y entrega de los prestigiosos Premios Nacionales de Vela

Mañana sábado, a la flota que ya se estrenó hoy en el campo de regatas se sumarán las también las categorías Gadis ORC 5 y Vanguard ORC Open, que inaugurarán sus marcadores completando la primera de las dos regatas costeras con las que cuentan en su programa.

Con las ocho categorías en liza, serán en total ochenta y nueve los equipos que se echarán al agua para pelear por uno de los títulos más ansiados de la temporada de cruceros en Galicia. Entre la flota de Open estará un año más el equipo de vela adaptada del club con una tripulación del Centro Juan María de Nigrán.

La jornada, además, estará protagonizada por la celebración de la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. A las 20:00 horas, el village del Monte Real acogerá una nueva edición de los prestigiosos premios, donde se reunirán los mejores deportistas y equipos de la temporada. Asistirán a la gala José María Fonseca Moretón, presidente de Terras Gauda; José Luis Álvarez, presidente del club baionés; el Capitán de Navío Pedro Cardona, Comandante Director de la Escuela Naval; Walter Álvarez, director territorial de ABANCA; Gorka Gómez, diputado de Deportes; Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en Vigo; y Carlos Gómez, alcalde de Baiona.

El 37º Trofeo Príncipe de Asturias se celebra bajo la organización del Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar y gracias al patrocinio de ABANCA, la Xunta de Galicia a través del Xacobeo, Terras Gauda y Gestilar. La competición cuenta, además, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y el ayuntamiento de Baiona; las Reales Federaciones Española y Gallega de Vela; y el apoyo de empresas como Solventis, Volvo Autesa, Aceites Abril, Zelnova Zeltia, Paradores, Vanguard Marine, Gadis, Foxy, Onda Cero, Musto, el grupo Solitium, HOLA, Tuypan, Coca Cola y Martin Miller’s Gin.

Clase ABANCA ORC 1

1. Xekmatt · Hugo y João Prista · Asociación Naval de Cascais

2. Magical · Julio Rodríguez · Real Club Náutico de Vigo

3. Aceites Abril · Jorge y Luis Pérez Canal · Real Club Náutico de Vigo

Clase VOLVO AUTESA ORC 2

1. Marias · Manuel María Cunha · Monte Real Club de Yates

2. Arroutado · José Manuel Pérez · Real Club Náutico de Portosín

3. Yessito · Rui Ramada · Monte Real Club de Yates

Clase ACEITES ABRIL ORC 3

1. Sailway · Ramón Ojea · Club Marítimo de Canido

2. Urbapaz · José Francisco Edreira · Club Náutico Cabanas

3. Milaneza · Diogo Talone · Clube de Vela Atlántico

Clase MARTIN MILLER ORC 4

1. Deep Blue 2.1 · Vicente Cid · Real Club Náutico de Vigo

2. Alma do mar by Sadamar · José Manuel Enríquez · Club Náutico Cabanas

3. Unus · Luis García Trigo · Real Club Náutico de Vigo