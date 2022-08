El fichaje de Jesper Karlsson por el Celta se antoja cada vez más complicado, incluso si el club celeste consigue dar salida a Denis Suárez lo que, con dos semanas todavía de mercado por delante, no parece nada claro. La llegada del extremo sueco depende de que el cuadro celeste consiga liberar la ficha de Denis Suárez, pero a esta complicación –el salcedense vio el sábado el duelo inaugural de LaLiga contra el Espanyol desde la grada sin que se haya producido avance alguno en su situación– se añade las enormes reticencias del AZ Alkmaar a desprenderse del atacante.

El club neerlandés ha declarado intransferible a Karlsson, con quien el Celta ya tiene pactadas las condiciones de su fichaje. Restaría llegar a un acuerdo por el AZ Alkmaar por una cantidad de entre 10 y 15 millones, según se estima en la Calle del Príncipe. Pero tal cantidad podría no ser suficiente, de acuerdo con el director deportivo del club neerlandés, Max Huiberts, que ha calificado de “innegociable” la salida del atacante sueco.

“Queremos mantener un equipo fuerte. Su salida no es negociable en este momento”, declaró a Huiberts a Nos. El ejecutivo eludió confirmar si el Celta le había presentado una oferta de 10 millones por Karlsson. “No voy a comentar las cantidades que se ofrecen o no. Nos lo comentaron hace un tiempo e inmediatamente le dije a Jesper que queríamos que se quedase un año más. El mensaje se le trasladó con rotundidad y sigue siendo así”, recalcó.

Huiberts entiende que el futbolista quiera mejorar, pero le pide paciencia. “Debe entender que nosotros trabajamos en beneficio del AZ Alkmaar. Ha tenido dos años muy buenos, si hace un tercer año bueno puede que aparezcan más clubes interesados”, precisó.

La única posibilidad que concede a el director deportivo del AZ a su salida es que llegue un recambio de su mismo nivel. “No está aún descartado, pero por ahora no hemos conseguido un jugador comparable. Jesper es un gran valor para el AZ y lo necesitamos para lograr nuestros objetivos”, zanjó. El Celta, no obstante, baraja alternativas a Karlsson por si finalmente logra desprenderse de Denis.

Más factible parece el fichaje de un delantero centro, pendiente de que Santi Mina logre un acuerdo para jugar cedido hasta final de temporada en el Al-Shaab saudí, que se haría cargo de la totalidad de la ficha del delantero. Mina, que hasta la fecha se mostraba reticente a dejar el Celta esperando que el recurso a su condena por abuso sexual le fuese favorable dentro de unos meses, se muestra ahora más proclive a salir cedido en el presente mercado. En la Calle del Príncipe se mostraban optimistas en que la situación pueda resolverse a lo largo de esta semana.

La salida de Mina, cuyo salario ronda los 2 millones, permitiría al Celta contratar a un delantero de perfil alto. La opción de Cédric Bakambú se aleja por la renuencia del artillero a abandonar Marsella y la posibilidad de Maxi Gómez no se contempla, al menos de momento. El club maneja diversas alternativas y no descarta incluso fichar a un delantero de perfil más bajo, en el caso de que no consiguiese liberar la ficha de Mina.