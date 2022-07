No por esperada deja de ser una noticia decepcionante. Vigo no acogerá partidos del Mundial de 2030 en caso de que la candidatura de España y Portugal sea elegida para organizar ese torneo. No se repetirá de este modo lo sucedido en 1982 cuando Balaídos fue uno de los estadios que acogió partidos durante la primera fase de aquel campeonato.

En esta ocasión el estadio vigués no ha pasado el primer corte hecho por la Federación Española de Fútbol. Balaídos ya no reunía algunas de las características que se exigían para ser sede de partidos en la primera fase (un aforo de cuarenta mil espectadores por ejemplo) pero tampoco lo cumplen algunos de los estadios que sí figuran en la lista de candidatos como por ejemplo Riazor que A Coruña que sigue esa carrera. El Concello de Vigo tampoco prestó en ningún momento excesivo interés por ser una de las sedes del campeonato, conscientes seguramente de sus nulas posibilidades dadas las condiciones y el estado en el que se encuentra Balaídos, en mitad de una reforma a la que es imposible ponerle fecha de finalización. Cuando Naranjito modernizó Vigo: cuarenta años del Mundial 82 El diario Marca publicaba hoy la lista de catorce estadios que han pasado la primera criba. De ahí saldrán los once elegidos que se sumarían a los tres que ofrecerá Portugal (dos en Lisboa y el Dragao en Oporto) para completar la relación definitiva. La propuesta de la Federación Española ofrece 14 estadios: Camp Nou y Cornellá, en Barcelona; Santiago Bernabéu y Metropolitano, en Madrid; La Cartuja en Sevilla; La Nueva Condomina, en Murcia; el Estadio Gran Canaria, en Gran Canaria; La Rosaleda, en Málaga; Mestalla, en Valencia; San Mamés, en Bilbao; Anoeta, en San Sebastián; La Romareda, en Zaragoza; El Molinón, en Gijón y Riazor, en A Coruña. De aquí se caerían tres. Además, existe una gran cantidad de centros de entrenamiento que se ha propuesto para ser una de las 72 subsedes de la cita (lugares de concentración para los equipos y árbitros). Aquí habría alguna opción de que una de las selecciones aproveche las instalaciones que a lo mejor le podría ofrecer el Celta en su ciudad deportiva de Afouteza.