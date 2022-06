Juegos 2030: Blanco excluye a Aragón de la visita del COI y luego le acusa de "mentir"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, parece tener más claro, cada día que pasa, qué votaría él si, como él mismo anunció el pasado martes, hubiera que votar entre las candidaturas en solitario de Aragón o Cataluña. La idea de una conjunta se aleja con gestos como el de este miércoles, que para la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en Madrid solo invitó a Cataluña a estar. El Gobierno aragonés no estuvo porque "no ha sido invitado", aseguraron las fuentes oficiales del Pignatelli, mientras la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, sí tenía la oportunidad de asistir para, a continuación señalar que el proyecto en solitario catalán tendría "todas las garantías para poder ganar" tras pasar la evaluación de los miembros del COI.

"Nuestra opción era colaborar con otro territorio que era Aragón, y tenía estaciones de esquí nórdico que cumplían los requerimientos. Pero si no es posible este acuerdo, nuestra candidatura, como han visto y evaluado asesores del COI, tiene todas las garantías para poder ganar", aseguró en la sede del COE Vilagrà, que acudió a la firma del acuerdo entre el propio COE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno central y la Olympic Refugee Foundation.

Última oferta

El presidente del COE le pidió a su homólogo del COI más tiempo para concretar cómo será el proyecto, ante la falta de acuerdo para concretar uno conjunto de Aragón y Cataluña. Y si no lo hay, que sea una votación en una asamblea extraordinaria la que dirima entre ambas propuestas en solitario. Esa a la que aludía Vilagrà y la que aún no ha presentado Aragón porque sigue pensando en trasladar "en breve" una nueva oferta de candidatura conjunta. Así lo confirmó, también este miércoles por la mañana, la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, que insistió en la necesidad de concurrir en pie de igualdad entre ambas comunidades y un equilibrio de pruebas y sedes que incluya a todos los valles aragoneses.

Pero a la vista de la preferencia que ya no oculta Blanco, lo que ya ocurrió en su día cuando tuvo que elegir entre Jaca y Granada para los Juegos de Invierno o Madrid y Sevilla para los de verano está cada vez más cerca. Y lo que prefiere el presidente del COE, cada vez más claro.

Lo de la jornada del miércoles en la visita del COI es un suma y sigue en los desplantes de Alejandro Blanco hacia Aragón, que ya avaló en su día una propuesta con Cataluña que Aragón rechazaba, que no ha tenido en cuenta la contraoferta que hizo después la DGA para reequilibrarla y que acabó presentando una última alternativa que empeoraba las condiciones de la primera. Pero esta vez es quizá el revés más público y notorio hacia el presidente aragonés, Javier Lambán, y la DGA, en un día en el que el máximo representante del COI, organismo que está llamado a elegir la sede de los Juegos de Invierno de 2030, visitaba España. Una cita en la que se excluía a una comunidad que dice querer integrar en una candidatura conjunta al mismo tiempo que invita a la otra, Cataluña, que se ve con "garantías de ganar". Y no parece que se refiera a una hipotética votación en la asamblea del COE entre ella y Aragón para elegir la apuesta de España, sino en la elección final del organismo internacional para albergar la cita de 2030.

Quizá este nuevo revés explique las palabras que Mayte Pérez dedicó al presidente del COE al finalizar la reunión celebrada del Consejo de Gobierno en la DGA. La consejera aragonesa de Presidencia acusó a Blanco de ser un "comisario político" de Cataluña y le pidió que diese "un paso atrás" en la negociación para alcanzar una candidatura conjunta.

La aparente preferida

Pérez señaló que el presidente del COE, tras tantas "contradicciones" se ha convertido en un "obstáculo para que haya un acuerdo" y que la decisión de votar entre dos candidaturas en solitario es "un salto al vacío", un "patinazo olímpico" que provoca "una confrontación territorial". A su juicio, Blanco es "juez y parte" y le exigen retirarse de la negociación porque ya no se pueden "fiar de él", ya que la de Cataluña es la propuesta que él defiende y "parece que necesitaba un tonto útil para que fuera culpable y no lo vamos a permitir".

Además, la consejera calificó la actuación de Blanco como de "culebrón esperpéntico" por su enésimo cambio de opinión que ha tenido un único denominador común, que es "la defensa de Cataluña" y la adjudicación de Aragón como de "mera comparsa", a la que somete a un "chantaje insoportable". Por eso le pidió la "lealtad y honestidad" con la que sí ha actuado Aragón. A cambio, remarcó, con la comunidad "no se ha jugado limpio" y se le ha dado un "trato desigual".

"Al servicio de Sánchez"

La secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós, ha asegurado este miércoles que el Comité Olímpico Español (COE) está "al servicio" del presidente Pedro Sánchez ante su "necesidad imperiosa" de "satisfacer" a sus socios de ERC. Así lo reconoció después de las últimas declaraciones del presidente del COE que ha planteado una votación entre los proyectos de Aragón y Cataluña si no hay candidatura conjunta. Para la secretaria general del PP, con estas decisiones, que "dinamitan el sueño olímpico de Aragón", se demuestra que el PSOE de Sánchez es un "vergonzoso rehén del independentismo catalán". "A Sánchez le da igual pactar con quienes quieren destruir España por el único interés de mantenerse en el sillón", enfatizó. Además, señaló que el presidente del Gobierno "se está riendo de los aragoneses y ahora está prolongando la humillación al negarse a recibir a Lambán para, como mínimo, dar explicaciones".

Por su parte, Ciudadanos Aragón ha pedido la renuncia inmediata de Alejandro Blanco. El líder de la formación naranja en la comunidad aragonesa, Daniel Pérez, tiene claro que el presidente del Comité Olímpico Español ha quedado completamente deslegitimado para seguir en su puesto.

Alejandro Blanco ha quedado totalmente deslegitimado para seguir un segundo más al frente del @COE_es. Si le quedara un ápice de dignidad, aprovecharía la visita del presidente del COI para renunciar, no sin antes pedir perdón a los aragoneses.https://t.co/DDdYrM9btV — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺🇺🇦 (@DanielPerezCs) 31 de mayo de 2022

Y la respuesta de Blanco, escueta y contundente: "Se ha superado todo lo que se puede mentir", dijo para responder a las palabras de Mayte Pérez. "Vamos a hablar de refugiados, que es el tema por el cual nos centramos aquí. El tema de Aragón... yo creo que ya ha superado todo, todo lo que se puede mentir, quiero decir", concluyó.

Al Gobierno de Aragón no le gustaron nada estas acusaciones ni tampoco las realizadas por la consejera catalana. Y en la penúltima réplica (habrá más palabras cruzadas), fuentes del ejecutivo señalaron que las declaraciones de Vilagrà ponen de manifiesto lo que Aragón piensa, y es que "todo ha sido una farsa, un teatro perfectamente organizado por el señor Blanco que ha pretendido jugar con la dignidad del pueblo de Aragón para que hiciera de comparsa y se quedara con las pruebas que no quiere o no puede organizar Cataluña pare hacer una candidatura de parte y no de país".

Espaldarazo a Blanco del COI

El último en incorporarse a la polémica fue el presidente del COI, Thomas Bach, quien dijo que tiene "confianza sin límites" en el del Comité Olímpico Español (COE) para reconducir la situación. "Está en su mano. Tengo confianza en él sin límites. Por eso Alejandro es quien va a arreglar todos estos asuntos", ha afirmado Bach, preguntado al respecto, tras visitar un centro deportivo para refugiados en la localidad madrileña de Getafe. "El COE cuenta con el gran liderazgo de Alejandro Blanco, que tiene un papel muy importante en el mundo olímpico", ha dicho.