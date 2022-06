Dosis extra de vitaminas

El pequeño Isco ya se ha acostumbrado a esperar a su madre, Ester Navarrete, a pie de meta. Ahora que empieza a hablar, sus gritos de ánimo son el mejor aliciente para la fondista viguesa, que viene de competir el pasado fin de semana en la Copa de Europa de 10.000 metros en la localidad francesa de Pacé. En dicha prueba, Navarrete fue sexta en la final B y se quedó cerca de su marca personal con 33:27.38.

La viguesa se muestra “muy contenta” por su segunda internacionalidad absoluta (la primera fue en 2019 en Londres), pero no oculta que sus sensaciones no fueron las esperadas. “No voy a decir que fue lo que yo esperaba porque estaba entrenando muy bien, para hacer marca personal, pero hacía mucho viento y en la contrameta se intentaba correr un poco más para compensar y al final creo que esos cambios de ritmo me penalizaron”, explica. Pese a todo, fue la tercera española en la cita (por detrás de Maitane Melero, que logró el quinto puesto, su mejor posición, y pulverizó su marca personal con un tiempo de 32:08.57; y de Meritxell Soler, a la que su mejor marca de 32:54.28 le valió para ser 17ª), con lo que pudo contribuir con sus puntos a la quinta posición del equipo femenino español en la cita de Pacé.

Ya en marzo, en Laredo, Navarrete había firmado un tiempo de 32:40 en los 10 kilómetros en ruta, nuevo récord gallego absoluto de la distancia, lo que le indicaba que su preparación marchaba por buen camino. Antes de la Copa de Europa había disputado el Campeonato de España, donde firmó un crono de 33:23.49, por lo que se fijó el objetivo de mejorar en Pacé un registro “con el que no estaba del todo conforme”.

💥 RÉCORD GALEGO ABSOLUTO EN RUTA💥

👉 Esther Navarrete Santada (https://t.co/IH2yalY3it)

👉 10 km. Ruta con m. con 32:40

👉 Laredo, 19 de marzo

👉 Anterior: Paula Mayobre con 33.19 (2018)

🎉 PARABÉNS!!https://t.co/laN1U6PL8C pic.twitter.com/sC95iieRnE — Atletismo Galego (@atletismogalego) 22 de marzo de 2022

La segunda participación de la atleta del F.C. Barcelona se tomó como “un premio” su segunda convocatoria internacional, fruto “del trabajo y de la constancia” que ha tenido tras su maternidad para volver a ser competitiva. Pero la fondista está segura de que “todavía puede dar más”. “Sé que puedo entrenar mucho más, pero por ahora no me lo permiten en casa”, bromea.

Su día a día es una tarea de encaje de bolillos para cuidar a su pequeño, cumplir los entrenamientos y para preparar las oposiciones. “Si me dicen hace un año que podría volver a estar aquí quizá hubiese pensado que no podría lograrlo, pero nada es imposible y yo creo que ese trabajo de hormiguita, como yo digo, siempre tiene su recompensa”, reflexiona. “Sé que tengo mucha más mejora, pero a día de hoy es lo que tengo”, añade.

Si me dicen hace un año que podría volver a estar aquí quizá hubiese pensado que no podría lograrlo

No se sorprendió del todo Navarrete de su evolución tras la maternidad. “Fue muy bien, lo que pasa es que por el medio tuve una fractura en el brazo que provocó un pequeño parón”, rememora: “Yo iba viendo que volvía a mis tiempos con calma, no quise obsesionarme queriendo lograrlo de forma inmediata. Veía que iban pasando los entrenos y que iba mejorando y al fin y al cabo eso te va animando porque iba viendo que poco a poco volvía a ser lo que era”.

La lesión en el brazo la obligó a estar tres semanas sin correr. El desánimo y el dolor la tuvieron dos semanas parada pero a la tercera la bicicleta estática le permitió ir poniéndose un poco en forma.

Ahora la viguesa ya piensa en su próxima cita, el Campeonato de España absoluto, previsto para el próximo 26 de junio, donde su intención es “intentar hacerlo lo mejor que pueda en el 5.000”. “Me gustaría estar luchando por estar entre los primeros puestos. Es una prueba que me gusta mucho y no quiero perdérmela”, dice sobre una distancia en la que acumula ya dos platas y un bronce en el Nacional además de una plata y un bronce en categoría promesa.

El plus añadido para la viguesa es saber que su pequeño está, siempre que puede llevarlo, en la pista, animándola. “Es como una dosis extra de vitaminas”.