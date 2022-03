"La respuesta ha sido increíble", resume el director deportivo del Seis do Nadal, Sergio González. El club vigués organizó el pasado fin de semana una campaña de recogida de materiales básicos para ser enviado a Ucrania, aprovechando los partidos de sus equipos masculino y femenino de categoría sénior. "O Clube de Baloncesto Seis do Nadal-Coia solidarízase co pobo ucraíno", rezaba el cartel de la recolecta. Lo reunido, en una treintena de cajas, será enviado a la zona lo antes posible.