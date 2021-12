Leti Rojo; Candela Soria (1), Patri Romaní (2), Cris Lourés, Elia (1) -cinco inicial-, Lau Doce, María Gómez y Yai Otero.

3. Bembrive FS (2+1)

Marina Groba; Paula Sánchez “Paulinha”, María González, Laura Centeno (1), Lucía Casal -cinco inicial-, Clau (1), Lucía González “Lutxi”, Lucía Osorio y Eva (1).

Árbitros: José Manuel Carreira (A Coruña) y Marcos Vázquez (Pontevedra). Amarillas a las locales Elia Gullí y Soria y a las visitantes Clau y Eva.

Goles: 0-1 (min. 7), Laura. 1-1 (min. 10), “Paulinha”, en propia puerta. 2-1 (min. 10), Gullí. 3-1 (min. 13), Romaní. 3-2 (min. 19), Clau. 4-2 (min. 31), Lucía Osorio, en propia meta. 5-2 (min. 38), Romaní. 5-3 (min. 39), Eva. 6-3 (min. 40), Candela Soria.

Incidencias: Polideportivo municipal Sagrada Familia, en A Coruña. Octava jornada del grupo 1 de Segunda División femenina de fútbol sala. Antes del partido ambos equipos portaron una pancarta contra la violencia de género con el lema “Non”.

Primera derrota como visitante para el Bembrive, excelente en juego ante un descendido de la elite. Y tan extraña como injusta tanto en lo abultado como por una decisión arbitral que varió el rumbo del encuentro, al anular a Clau un gol (min. 22) que habría supuesto el 3-3 en el marcador.

Resultó un partido tirado por las verdes en solo 47 segundos, lo que va del 1-1 (centro raso de Candela Soria a nadie, pero que pegaba en “Paulinha” y entraba) al 2-1 (disparo de Gullí sin gran peligro aunque “Paulinha” tapaba parcialmente la visión de la portera visitante, blanda de manos y dobladas por el cuero). Después, fe en la remontada, un 3-2 en el que María González también tapaba la visión de la guardameta local en el chut de Clau y ese merecido empate que los colegiados anularon.

Y como colofón, un absurdo autogol de Lucía Osorio (centro de María Gómez, sin peligro, y rechace introducido en propia meta) para poner el partido imposible.

Las de Roberto Carlos García, “Pitu”, merecieron mejor resultado en su visita a A Coruña. El líder las derrotó, pero solo las desarboló en los seis minutos finales, con el choque ya prácticamente visto para sentencia, el Bembrive buscando el juego de cinco (a 3:48 del final) y María González teniendo un par de ocasiones en los veinte segundos finales, una de ellas al palo.

No, el Bembrive no fue rival. Se llevó un set inmerecido porque jugó mucho, tuteó al primer clasificado y demostró que ganar un 75% de sus encuentros hasta la fecha, con únicas derrotas ante plantillas descendidas de la elite, no se da por casualidad sino por un buen trabajo.

Con “Lutxi” desatada, llegaba el 0-1 en asistencia a Laura. El quinteto vigués estuvo en la picota en el tercer minuto de juego (gran jugada de Romaní, la mejor de las coruñesas, para que Lourés no materializase la acción), pero después tuteó al máximo favorito al ascenso.

Y con el 1-1, Soria perdía un balón ante la presión viguesa y Clau no definía en el área (a 10:33). Acto seguido, el 2-1. Perdonar es pagar. A 7:27, Romaní fusilaba dentro del área. Parecía que el partido estaba sentenciado.

Pero no fue así, el gol visitante dejó el 3-2 para el segundo periodo y las de “Pitu” salieron en tromba. Un robo de María González provocaba una contra, su disparo, el rechace de Leti Rojo, el toque de derecha de Clau, la pierna derecha de Leti que estiraba para evitar el tanto sobre la línea, y la inercia de la morracense para llevar el balón al fondo de las mallas. El árbitro concedió falta aunque Rojo nunca atrapó el cuero con las manos.

Después, minutos de tanteo, de pocas ocasiones, de equilibrio de fuerzas, hasta el 4-2 a 9:48. Había tiempo, pero el conjunto naranja no hizo concesiones. A 3:48, las visitantes buscaron el juego de cinco, con portera jugadora, con regular fortuna: una contra y Romaní firmaba el quinto, segundo en su cuenta. Otra gran jugada de “Lutxi” acababa en asistencia para Eva y en gol de esta, pero con el partido roto, cayó el sexto. Demasiada derrota para el buen juego vigués.