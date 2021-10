La Real Sociedad rozó el cielo del liderato de Primera División tras empatar 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe, que no pudo sumar su primera victoria del curso para colocar a Míchel en una situación controvertida con su cargo en juego.

Al Getafe no le podía tocar peor rival para esclarecer el futuro de su entrenador. Míchel, tocado después de siete derrotas consecutivas, se jugaba el puesto ante un equipo que podía ser líder con una victoria en el Coliseum Alfonso Pérez. La Real Sociedad, que no perdía desde la primera jornada, iba a ser el juez del técnico madrileño.

Míchel tenía la esperanza de encontrarse a un grupo de jugadores cansados tras el partido que empató la Real ante el Mónaco en la Liga Europa. Para refrescar, Imanol Alguacil hizo cuatro cambios y salieron a jugar Gorosabel, Le Normand, Navarro y Lobete por Zaldua, Zubeldia, Januzaj y Guevara. A Isak, recuperado de una lesión, le tocó esperar en el banquillo.

Mientras, el Getafe recibió a Mauro Arambarri con los brazos abiertos. Las ausencias del mediocentro uruguayo en las tres últimas jornadas mermaron en exceso a su equipo, que necesitaba como el comer su equilibrio. Con él sobre el verde y con la vuelta de Aleñá tras cumplir un partido de sanción, el Getafe volvió a mostrar una versión más sólida.

Sin embargo, parecía insuficiente para hacer frente a la Real Sociedad, que durante la primera parte se llevó a los puntos la victoria de la iniciativa. Con Mikel Merino, Oyarzabal, Navarro y Zubimendi, tenían más construcción que el Getafe, con un ADN en sus medios bastante más destructor. Florentino, Maksimovic y Arambarri, son buenas escobas, pero no igualaban la capacidad de creación de los hombres del cuadro donostiarra.

Aún así, el Getafe se marchó por delante en el marcador al descanso después de un primer acto con muy pocas ocasiones. Apenas una clara para cada equipo. El conjunto azulón la aprovechó y la Real Sociedad, no. Sandro, al filo del descanso, estableció la diferencia después de aprovechar una asistencia de Arambarri, que robó a Elustondo un balón en centro del campo para habilitar a su compañero en un mano a mano frente a Remiro.

Esa fue la diferencia de un choque que estaba igualado. Sandro no falló y antes sí lo hizo Lobete, que ante Soria mandó la pelota cerca del poste izquierdo de la portería defendida por el guardameta del Getafe. Por centímetros no marcó y Míchel y sus jugadores se marcharon con vida al vestuario.

Bien agazapados en su terreno de juego y con las líneas muy juntas, el Getafe aguantó bien los intentos de los hombres de Alguacil. Sin embargo, cometió el error de adelantar líneas y salir a la presión tras la reanudación. La Real pasó a controlar absolutamente el choque y con tres pases era capaz de plantarse en el último tercio del terreno de juego del Getafe.

Durante muchos minutos, acorraló a su rival hasta conseguir su objetivo. Avisó con una ocasión de Mikel Merino que desbarató Soria, pero no perdonó en otra de Oyarzabal. El internacional español hizo su sexto tanto del curso después de cabecear un centro de Zubimendi desde la banda derecha. Quedaba media hora y al Getafe parecía que le iba a esperar un auténtico calvario.

Sin embargo, los cambios frenaron el ritmo del partido. Isak, Ünal, Jonathan Silva y Barrenetxea saltaron al césped y el choque se convirtió en un duelo de ida y vuelta en el que podía pasar cualquier cosa.

Al final, el marcador no se movió. Dentro de la locura, no reinaron las ocasiones y tal vez nadie acabó contento. La Real, porque desperdició una gran ocasión para convertirse en el nuevo líder de Primera División. El Getafe, porque sigue sin ganar y van ocho jornadas. Míchel se acerca al infierno de la destitución, aunque puede que todavía no lo suficiente.

Ficha técnica:

1.- Getafe: Soria; Damián (Iglesias, m. 85), Djené, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Arambarri (Jonathan Silva, m. 75), Florentino; Aleñá (Póveda, m. 84), Jaime Mata (Enes Ünal, m. 75) y Sandro (Macías, m. 89).

1.- Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Zubeldia, m. 82), Aritz, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Navarro (Barrenetxea, m. 56), Merino; Portu (Januzaj, m. 82), Oyarzabal y Lobete (Isak, m. 56).

Goles: 1-0, m. 40: Sandro; 1-1, m. 68: Oyarzabal

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Le Normand (m. 29), Mikel Merino (m. 43) y Gorosabel (m. 74) por parte de la Real Sociedad y a Djené (m. 37), Soria (m. 66), Aleñá (m. 72) y Enes Ünal (m. 84) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 8.463 espectadores.