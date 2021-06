Qué Gayo es

Martín Gayo comenzó a jugar a balonmano en el Seis do Nadal cuando su hermano, Jorge, casi dos años mayor, pasó al instituto. Ambos habían probado antes natación, atletismo, judo, fútbol, bádminton...

Martín, recién renovado por el Frigoríficos, prolonga junto a su hermano Jorge, del Seis do Nadal, la saga de su padre Carlos, su tío Fran y su madre Marga Rodríguez

–Tenéis que elegir un deporte que os guste. Podéis probar balonmano –les propuso su madre, Marga Rodríguez, que reconoce: “No lo tenían muy claro”.

“A Martín le enganchó enseguida. A Jorge le costó un poco más. Luego, encantadísimos de la vida y ya se quedaron”, relata Marga. Hubo un instante, sin embargo, en que Martín dudó. Aunque menor, se entrenaba con el equipo de su hermano por comodidad. En el Seis lo convocaron para un partido de su propia categoría. Martín anotó 20 goles. Mientras la grada lo jaleaba, aquel pequeño de 9 años le gritaba enfadado a sus padres:

–Yo no vuelvo, me aburro.

Incluso el presidente del Seis do Nadal, Antón Piñeiro, les recomendó:

–No lo traigáis nunca más aquí; que juegue con los mayores.

“Él tenía un concepto distinto que sus compañeros”, explica Marga. “Le encantaba hacer pases y probar cosas nuevas, como las roscas o el lanzamiento fuerte-flojo. Realmente meter goles le aburría. La gente lo miraba pensando que no era normal”.

Martín Gayo es normal a la vez que excepcional. El balonmano no lo sacia, pese al disgusto de aquel día. Es él mismo, lateral derecho recién renovado por el Frigoríficos del Morrazo, pero también el legatario de un clan incrustado en el corazón del balonmano gallego. Su madre, la pionera Marga, jugó en el Citroën. Su padre, el legendario Carlos, brilló en Teucro y Octavio. A su tío, el llorado Fran, también teucrista, lo truncó la carretera en la flor del juego y la existencia, antes de que Martín naciera. Su hermano Jorge, pivote del Seis do Nadal y especialista en balonmano playa, comparte con él la herencia.

Fue hace dos temporadas cuando el Balonmán Cangas reclutó a Martín, que desde los 16 años se había instalado en el equipo de Primera Nacional del Seis do Nadal. El aterrizaje en Asobal no le ha resultado sencillo al joven, que hoy tiene 20. Primero, la pandemia; después, una tendinitis rotuliana que desde febrero lo ha mortificado. “Puedes jugar cinco minutos y el dolor va aumentando hasta un punto que no aguantas”, describe Martín. “No es una lesión grave, pero he tenido que forzar. No he podido rendir al cien por cien”.

El Frigoríficos, pese a esas dificultades, ha confirmado su apuesta por él con un contrato hasta 2023. El vigués ya ha experimentado mejoría. También ha modificado su enfoque. Marga lo detalla: “Física y técnicamente tiene aptitudes. Necesita que le den minutos, como todos los jóvenes, y que tenga suerte, que amueble bien la cabeza. Se lo está tomando en serio y le animamos”. Martín se ha puesto este verano en manos del preparador físico Joan Rodríguez. “Está feliz, madruga sin problemas, ha cambiado la alimentación...”.

“Yo agradezco mucho esa prueba de confianza”, reconoce Martín respecto a su renovación por el Frigoríficos, a cuyo éxito ha colaborado. “No sé cómo se hace lo de la permanencia en Cangas, pero siempre se consigue”. Un milagro redoblado esta vez por las restricciones de público que han reducido el impacto que suele tener O Gatañal. La plantilla que gestiona Nacho Moyano ha sabido explotar otros recursos: “Normalmente se juega mejor en casa que fuera. Este año ha sido al revés”.

Martín es perfectamente consciente del pasado balonmanístico de sus padres y de su tío (“hablamos de él; dicen que era muy bueno”). Jamás se ha sentido presionado. “El balonmano me resulta natural. Probé varios deportes y fue el que más me gustó”, asegura. “De pequeño mi padre me daba más consejos, pero ahora me deja a mi aire. Su carrera me motiva. Quiero superarlo, llegar más lejos. Que pueda o no se verá en años”.

Lateral completo (“no destaco en nada, ni lanzo fuerte ni finto rápido, pero sé hacer de todo”), posee un amplio margen de crecimiento y el atrevimiento de asomarse a lo que tal vez le demande su ambición. Marga y Carlos, que trabaja en un banco y se retiró al poco de nacer Jorge, no disfrutaron de un balonmano plenamente profesional. Martín solo conoce, de momento, el balonmano depauperado que quedó tras la crisis de 2008. “Ojalá fuese como en Francia o Alemania. Aquí es difícil ganar dinero, salvo que te fiche el Barcelona”, lamenta el lateral, que acepta la posibilidad de emigrar si finalmente explotan sus cualidades: “Me tendré que ir”. Lo acompañarán, en tal caso, el amor y la estirpe.