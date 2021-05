“Queremos que por la cantera pasen jugadores de los cinco continentes”

El Rápido vivía ayer una jornada especial para los más pequeños, ya que recibieron la visita del alcalde de Vigo. Nadie se quiso perder la fotografía con el regidor, que pudo departir con el presidente del club, Alfonso Caneiro. Sobrepasados sus cien primeros días de mandato, Caneiro diseña un ambicioso futuro.

–¿Cuál es su balance de estos primeros meses en la presidencia?

–El balance hasta la fecha es positivo. Desde diciembre han sido meses de intenso trabajo diario con el objetivo de profesionalizar y optimizar la gestión del club y de la escuela de fútbol, que es de las mejores de toda Galicia. Nuestra idea es abrir el club a toda la ciudadanía de Vigo en general y de Bouzas en particular. Queremos que el Rápido sea lo que se merece por nombre e historia: un club referente a nivel de Galicia.

–¿Ha sido lo que esperaba?

–No ha habido grandes sorpresas. En la gestión de un club todos los días surgen asuntos que atender y resolver. Estamos llevando a cabo una profunda remodelación del modelo de gestión y de financiación de la entidad. Contamos con un cuerpo técnico excelente y una junta directiva con profesionales de gran nivel. Entre todos estamos logrando que la gestión del club sea modélica y sobre todo que aspire a crecer en todos los ámbitos, tanto en el deportivo como en el organizativo y económico.

–¿El equipo ha rendido conforme a lo esperado?

–Esta temporada ha sido atípica, con una liga muy corta y muy competitiva La incidencia del COVID-19 ha supuesto grandes limitaciones en todos los sentidos y el Rápido no ha sido una excepción. Veníamos de dos años muy malos en cuanto a resultados del primer equipo. El objetivo que nos marcamos fue el de mantener la categoría. Cuando accedí a la presidencia el equipo estaba de penúltimo, en puestos de descenso. Tuvimos paciencia, generamos ilusión y apoyo y la segunda vuelta fue excepcional. Fuimos el segundo mejor equipo del grupo por detrás del Arenteiro, que ya ha ascendido hace dos semanas. Tenemos posibilidades de jugar el play off de ascenso a Segunda RFEF. De no haber estado dos semanas parados por el COVID, lo tendríamos muy cerca en estos momentos. Lo más importante es que hemos revertido esa dinámica perdedora de los últimos años. Todos en el club tenemos en la cabeza nuestro objetivo a corto y medio plazo: alcanzar las categorías equivalentes a Segunda B. Podemos militar en Segunda RFEF y después, por qué no soñar. Nadie en el Rápido que ya conozca el proyecto duda de que es un objetivo alcanzable mucho antes de lo se podría pensar.

–¿Cómo piensa remodelar la próxima plantilla?

–Nuestra idea es analizar la temporada una vez que finalice e intentar dar una estabilidad en lo deportivo, renovando a aquellos integrantes que Alex Martínez y el cuerpo técnico consideren que pueden ser interesantes para el proyecto de futuro del Rápido.

-Estamos muy contentos con el trabajo del cuerpo técnico y de la plantilla.

El futuro del club pasa por adoptar métodos de trabajo y de gestión profesionalizada, transparente y sostenible. Queremos además un club internacionalizado y ya estamos trabajando en convenios con clubes del resto del mundo. Queremos que por la cantera de Bouzas pasen jugadores de los cinco continentes y que sea una verdadera referencia en procesos de internacionalización de clubes deportivos. Creemos en la formación de nuestros deportistas. Queremos aprender junto a otras escuelas de fútbol, queremos la mejor formación de nuestros jugadores y cuerpo técnico. Vigo es una de las ciudades más cosmopolitas de España, como bien nos orgullecemos los vigueses, con su alcalde a la cabeza, y el Rápido va a ser un equipo cosmopolita abierto no solo a España, sino a todo el mundo.

–¿Sobre qué bases cimentará ese proyecto tan ambicioso?

–El club tiene que funcionar como una empresa. No existe club en el mundo al que le pueda ir mal aplicando este principio. Estamos también fuertemente comprometidos con el fútbol femenino, que sabemos que ya es el presente del fútbol. Nuestro responsable de relaciones internacionales, Pedro Mouriño, está negociando convenios de colaboración con clubes internacionales de primer nivel que permitirán a nuestros jugadores y cuerpo técnico contar con la mejor formación. Viajarán a conocer la gestión de los grandes clubes y traeremos jugadores de todo el mundo a Bouzas. Por el área portuaria de Bouzas, una de las más importantes de todo el Atlántico, pasan a diario gente de todas las nacionalidades. Tenemos aquí, a unos pocos metros de nuestro campo, la llamada ‘autopista del mar de Europa occidental’, una de las más importantes del mundo. Eso queremos para el Rápido, crecer abriéndonos al mundo. El futuro del Rápido pasa por optimizar todas las áreas del club. También por consolidar la mejor escuela de fútbol de Galicia y por aumentar la masa social. Esta nueva junta directiva tiene mucho potencial para llevar a este Rápido muy lejos.

–¿Qué opina sobre la nueva estructura de categorías?

–Es una decisión de la Federación Española con el beneplácito de los clubes que, como en todas las nuevas estructuras, tendrá cosas positivas y negativas. Habrá que ir adaptándose. Desde la federación han dado un paso importante para impulsar la profesionalización de los clubes. Ahora somos los clubes los que debemos hacer los esfuerzos necesarios para competir en las mejores condiciones en estas nuevas categorías. Van a impulsar la modernización de las categorías inferiores y eso es positivo para todos.

El cuadro aurinegro no puede fallar ante el Silva

El Rápido de Bouzas se vuelve a ver las caras, tres días después, con el Silva para recuperar el partido aplazado en la segunda jornada por el caso positivo detectado en el cuadro aurinegro. Un encuentro muy importante para los vigueses. De lograr los tres puntos en juego se meterían de lleno en la lucha por una de las dos plazas que clasifican para disputar el play off de ascenso a Segunda Federación. Vigueses y coruñeses se enfrentaron el domingo por la mañana en el Campo de A Grela. Una buena primera parte de los jugadores entrenados por David de Dios les permitió lograr dos goles de ventaja que consiguieron mantener para lograr la victoria final por 1-2. Los vigueses son conscientes de la importancia del partido de esta tarde ante un equipo que llegará relajado a Bouzas, pues no se juega nada. La victoria ante los coruñeses dejaría una última jornada del grupo con todo por decidir. Una jornada que se disputará en horario unificado, 17.00 horas, y en la que cuatro equipos se jugarían las dos plazas, con tres partidos de alto riesgo. El Rápido recibe en Bouzas, al Deportivo Fabril; el Choco se mide en Redondela al Silva, mientras que Estradense y Villalbés se enfrentan entre ellos. El Rápido, aun ganando hoy, dependería de otros resultados para lograr la clasificación y podría ser necesario echar mano de los coeficientes para conocer la identidad de los dos equipos que disputarán el play off de ascenso.