El capitán del Deportivo declara ante la Policía Nacional por hablar de "paripé" en Dépor-Fuenlabrada

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha prestado declaración este miércolesdeclaración ante la Policía Nacional tras filtrarse un audio a sus compañeros en el que se refiere al partido con el Fuenlabrada como un "paripé". El Fuenlabrada trasladó ayer a la Fiscalía la conversación por creer que puede significar "un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas" al expresar presuntamente indicaciones para "determinar" el resultado del partido que debe medir a ambos equipos.

En un audio, al que tuvo acceso la Cadena COPE, el capitán deportivista se dirige a sus compañeros sobre la idoneidad o no de presentarse al partido reprogramado para este viernes en Riazor y que tuvo que fue suspendido el pasado 20 de julio al dar positivo en Covid-19 varios jugadores del Fuenlabrada. La cancelación supuso el descenso directo del equipo blanquiazul a Segunda B.

En dicho mensaje, Bergantiños pediría a sus compañeros que se presenten a jugar el partido para apurar las opciones de quedarse en LaLiga SmartBank si prospera el procedimiento contra el Fuenlabrada. "He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la liga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso es que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan", aseguraría el futbolista en su mensaje.

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no se cómo puede hacerse eso", explicaría Bergantiños. "Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que me pide el club", continuaría el mensaje.

La reacción del Fuenlabrada no se hizo esperar: "Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", publicó el club madrileño.

"Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", añadió el club.

Repaldo del club a Bergantiños

El equipo coruñés, a través de su presidente, Fernando Vidal, restó importancia al audio que se filtró de su capitán. "Yo le expliqué a Álex la situación. En ningún caso ni este club ni por nuestra parte se pretende hacer un partido de paripé. Se le dijo que había un riesgo importante si nos declararan incomparecencia, que nos perjudicaría a nivel federativo y dentro de LaLiga. En ningún momento se utiliza esa palabra (paripé)", aseguró el dirigente.

Vidal señaló que en ese mensaje "simplemente" se "insistió en la importancia de presentar una convocatoria con un número suficiente de futbolistas profesionales" y que "para no perjudicar los intereses del club" necesitaban que "estuviera" en A Coruña "el mayor número de jugadores". "Era un audio coloquial en privado y no tiene importancia", concluyó el mandatario blanquiazul.