Camino sin retorno

El Celta Zorka Recalvi es otro de los equipos vigueses que ha tenido que echar el cierre debido a la pandemia que estamos viviendo. El club se mantiene a la espera de los movimientos de la Federación Española, que no mira más allá del próximo fin de semana. Veintisiete clubes de la categoría, el otro es el Segle XXI de la Federación, piden dar por finalizada la competición, ya que las extranjeras y no locales han abandonado sus clubes.

El club vigués es otro de los que vive en un mar de incertidumbre con la actual situación. Carlos Colinas, Director Deportivo del cuadro céltico, indicaba que "las jugadoras extranjeras se fueron el viernes de la semana pasada. En el momento en el que comenzaron a hablar de restricciones de viajes entre Europa y los Estados Unidos, ellas misma se pusieron histéricas, con lo que conseguimos hacer un plan de viaje interesante para que pudieran viajar desde Londres y no tuvieran problemas de restricciones de vuelos. De hecho, el sábado catorce, a media tarde, la dos estaba en sus casas. A las nacionales le dimos la opción de quedarse en Vigo o irse a sus casas hasta que hubiera nuevas noticias. Anne y Barneda se fueron a su casa particular y el resto están en Vigo".

Sobre la situación de la competición, Colinas dijo que "la Federación nos comunicó, creo que el jueves, que la jornada que se tendría que disputar la semana que viene quedaba aplazada. Nosotros, como clubes de Liga Femenina 2, no tenemos una asociación, pero sí que estamos en un grupo de Whatsapp y desde el segundo o tercer día se planteó la idea de pedir la suspensión de la competición a la Federación Española. De los veintiocho equipos, ahí no contamos al Segle XXI porque es el equipo de la Federación, creo que somos veintitrés los que estamos a favor de pedir la cancelación de la competición. Sería lo mismo que ha salida para LEB Plata hace dos días, en donde hubo un comunicado y un grupo muy mayoritario de equipos en donde se solicita. No tenemos constancia de que ese escrito haya llegado a la Federación, porque ha sido por comentarios a través de un grupo de whatsapp de veintisiete personas de cada club, y en donde todo el mundo se ha manifestado, pero nosotros no hemos firmado un documento ni nada".

"Ahí ya entra en juego", prosiguió Carlos Colinas, "la casuística y la dificultad que tiene esta situación. Se suspende la Liga, y que pasa. ¿Comenzamos en octubre con los mismos equipos que hemos comenzado la temporada 2019/2020? Cada uno defiende sus interés. Entonces, en ese punto en donde cada uno defiende sus intereses, en donde prima sobre todo el tema económico, ya que si por ejemplo, la Liga se reinicia en mayo, los contratos finalizan en abril, e incluso en algunos hasta el último partido de Liga. Estamos en esa situación de absoluta incertidumbre, más que de no saber que va a pasar con la Liga esta temporada, creo creo que no se va a reanudar, y si se reanudara en fase de ascenso, no sé con que equipos sería, porque la práctica totalidad de extranjeras se han ido, y hay muchos equipos de estos que no tienen a nadie de casa. Estos le han pedido a las jugadoras el compromiso de que si se reanuda la competición vuelvan, y otros que no les hemos dicho absolutamente nada hasta que haya una decisión tomada por parte de la Federación, que es de quien depende la competición".

Tras varios días de parón, son varios los clubes que han adelantado su decisión de afrontar un ERTE con sus jugadoras para que no sufra la economía del club más de lo que lo hace, algo que en el Celta Zorka Recalvi, de momento, no se ha contemplado.

"Por el momento", finalizó el director deportivo del Celta Zorka Recalvi, "no hemos hablado nada. El presidente, y parte de la junta directiva, tenía pensado hablar la próxima semana, pero también queremos ver si hay algún movimiento por parte de la Federación. Cuando el jueves comunican que suspenden la próxima jornada, pero da la idea de que vamos a ir semana a semana. No es que no nos hayamos planteado nada, es que no lo hemos hablado todavía. Lo primero que hicimos fue reunirnos con las jugadoras, tranquilizarlas y ofrecerles la posibilidad de irse a sus casas por si se encontraban más tranquilas con sus familiares. Como club creemos que no tiene sentido reanudar la Liga en dos semanas o en dos meses".