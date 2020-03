Grandes citas deportivas, ya afectadas

Confusión en el deporte del sur de Galicia sobre el alcance de las restricciones a raíz de la epidemia de coronavirus. Los eventos de categoría nacional o internacional se disputarán a puerta cerrada o se suspenderán, según ha decidido el Gobierno. Federaciones como la de balonmano ya han tomado decisiones en categorías más allá de ese ámbito. "Las competiciones estatales de balonmano, tanto oficiales como amistosos, profesionales o amateurs, previstas hasta el próximo día 25 de marzo, se disputarán a puerta cerrada", ha decidido el organismo. En otros casos como el fútbol, la Federación Gallega solo ha trasladado la disputa a puerta cerrada de las competiciones naciones. Sobre las de fútbol aficionado y base, de su competencia, indican que se mantienen "a la espera de la decisión de las autoridades autonómicas competentes". Igual sucede con otro tipo de eventos. La dinámica apunta a la disputa a puerta cerrada, suspensiones y aplazamientos de manera casi masiva. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, se reunirá hoy con las federaciones autonómicas.

Vigo

Sin Porriño 10K, a la espera de la Vig-Bay

En Vigo, a la espera de nuevas consignas, se mantienen citas del fin de semana como un cross escolar y una cita de natación. El concelleiro de Deportes está a la espera de la decisión que adopten los responsables de la Vig-Bay, prevista el 29 de marzo. Ayer se decidió ya la cancelación de la prueba del World Padel Tour que se iba a disputar del 22 al 29 de marzo en Navia y As Travesas. Los organizadores buscan nuevas fechas. El concello louriñés y el club organizador han acordado aplazar la carrera Porriño 10K, prevista para el domingo 15 y en la que ya había más de 1.500 inscritos.

Pontevedra

Un golpe para dos duelos muy especiales

La medida del CSD de que se disputen todos los partidos a puerta cerrada afectará a diferentes citas deportivas: Móstoles-Poio Pescamar, Peixe Galego-Melilla, Arxil-Pacisa Alcobendas, Cisne Colegio Los Sauces-Teucro Condes de Albarei y Pontevedra-Celta B. El representante de Segunda B en la Federación Española, Gustavo Falque, informó a los clubes de que los partidos se celebrarían a puerta cerrada. "Nos gustaría jugar con afición, porque es nuestro derbi, el equipo se motiva el doble con gente y lo necesitamos, pero prima la seguridad y acataremos las decisiones que se tomen", comenta la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo. La presidenta granate confirmó que se había valorado la suspensión de la jornada, pero iba a ser muy complicado recuperar los partidos aplazados por el apretado calendario. Además, señaló su preocupación por el próximo desplazamiento del Pontevedra, a Melilla dentro de dos semanas, que se hará en avión con escala en Madrid. La dirigente granate reconoció también el perjuicio económico por perder una muy buena taquilla. Se refirió también a los clubes de Tercera División, para los que los ingresos en taquilla son básicos para asumir los gastos de arbitraje.

El presidente del Cisne, Santiago Picallo, lamentó que esta situación se haya producido cuando iban a disputar el partido que más ingresos extra aporta al club, el derbi contra el Teucro. "Hemos tenido mala suerte, pero menos mal que no se ha suspendido la liga, porque ya tenemos los billetes de avión comprados para el partido del miércoles en Madrid", apuntó el dirigente, pues el equipo recuperará el encuentro aplazado contra el Alcobendas el próximo día 18. El Teucro solicitó al Comité de Competición de la Federación Española el aplazamiento de la competición hasta que los servicios médicos emitan un "informe favorable para su levantamiento". La dirección del club entiende que la suspensión de los partidos del Ciudad de Málaga, club en el que hay varios positivos por coronavirus, "desnaturalizaría" la competición. Además, considera que disputar los partidos sin público "carece de sentido y sería improcedente" . El Cisne tenía planeado instaurar el Día de la Base para este sábado, por lo que cada socio iba a pagar un pequeño suplemento y, a cambio, recibiría una entrada para el siguiente partido en casa, contra el Palma del Río. El club había cambiado el escenario del encuentro al pabellón Municipal por este motivo, pero todo apunta a que también se jugará a puerta cerrada. Es un varapalo importante para la entidad cisneísta a nivel económico, pues cabe recordar que los clubes pontevedreses están sufriendo también los retrasos con el cobro de algunas subvenciones públicas, como las del Concello.

Arousa

Del viaje al streaming como remedio

El Arosa, por las obras en A Lomba, se enfrentará al Somozas en el campo de Baltar de Portonovo. "Estuvimos toda la mañana gestionando autobuses que pudiesen trasladar a los aficionados hasta Portonovo y ya lo teníamos prácticamente cerrado cuando surgió esto", explica el presidente arlequinado, Manuel Abalo. El club baraja ahora la posibilidad de adelantarlo al sábado, ya que el próximo jueves habrá competición, y ver la posibilidad de retransmitirlo por streaming, "para garantizar que la afición pueda verlo en directo, aunque todavía no sabemos si van a poder acceder periodistas al campo".

José Gorgoso, responsable del Cortegada, también reconocía la preocupación que existe en el equipo vilagarciano. "Sabemos que el CSD ha decretado esa medida, pero desconocemos cómo se va a aplicar", explica. El Cortegada debe desplazarse este fin de semana a Leganés. "Aguardamos que nos expliquen cual es la situación y qué es lo que tenemos que hacer". El club teme por lo que pueda ocurrir con el Memorial Miguel Ángel González Estévez, un certamen con equipos de la base de toda España que se va a celebrar entre el 3 y el 5 de abril.

Álex Zels, directivo del Céltiga de A Illa, se mostraba dispuesto a hacer "todo aquello que nos indique la federación" en el caso del primer equipo. Sin embargo, su gran preocupación son los equipos de la base ya que "lo lógico sería suspender sus partidos, pues todos ellos llegan a los campos con sus padres, así que en lugar de contagiarse en el campo se van a contagiar en las puertas de acceso".

Morrazo

Dudas y pérdidas en las taquillas

El principal perjudicado por la disputa a puerta cerrada es el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo, que este domingo debe recibir al Cuenca en O Gatañal en un partido de la Liga Asobal. "Está claro que con la salud no se juega, pero hay mucha confusión y tenemos la impresión de que hay algo que no se nos cuenta", afirmaba el presidente del Cangas, Manuel Camiña, antes de que Asobal hiciese pública la decisión oficial. El Frigoríficos debe jugar dos partidos en su pabellón hasta final de mes y disputarlos a puerta cerrada supondría un serio quebranto económico para el club. La directiva estima que entre entradas, rifas, bingo y cantina estaría dejando de ingresar alrededor de 2.500 euros cada fin de semana, incluyendo los partidos de categorías inferiores que se disputan sábados y domingos.

En cuanto al Alondras, cada día de partido al campo de O Morrazo suelen acudir unos 500 espectadores y entre localidades, rifas y cantina los ingresos pueden rondar los 1.000 euros. "El perjuicio va a ser el mismo y mejor jugar a puerta cerrada. No hay más fechas en el calendario y estamos hablando de una categoría de fútbol aficionado. Los jugadores tienen su trabajo o estudios y es muy difícil montar una convocatoria e ir a jugar un miércoles o un jueves", argumenta el presidente, Luis Guimeráns.

El Club Deportivo Moaña milita en la Preferente Autonómica y su presidenta, Estela Santomé, reconoce que "todo lo que sea prevenir está bien", pero lamenta la falta de información y que la que se ofrece en ocasiones sea "contradictoria". "Por qué el deporte debe realizarse a puerta cerrada y mientras tanto se mantienen manifestaciones o celebraciones como las Fallas", se pregunta. Hace unos días en lo localidad moañesa se confirmó un caso de coronavirus en un joven que no tiene nada que ver con el club. "Nos estuvieron llamando equipos para saber si íbamos a suspender partidos", apunta.

Deza-Tabeirós

El Estradense, el principal perjudicado

La incidencia de la medida es desigual en los clubes de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. El más perjudicado será el Estradense de la Tercera División, que jugará el transcendental encuentro en casa con el Compostela, un partido que llenaría la grada del Novo Municipal. El presidente rojillo, Toño Camba, no duda en calificar la medida como una "ruina porque se trata de la taquilla de la temporada. Estamos hablando de que podemos perder unos 4.000 euros entre entradas, cantina y sorteos". El mandatario también anunció la suspensión de la gala anual del club prevista también para este fin de semana en A Estrada.

Ourense

Resignación y comprensión en el COB

El COB viajará a Granada para enfrentarse este sábado al Covirán Granada en un encuentro que no contará con aficionados en las gradas. El técnico del equipo ourensano, Gonzalo García de Vitoria, señalaba ayer que "el hecho de jugar sin público va a ser algo muy extraño porque el deporte profesional es un espectáculo para el aficionado. Se trata de medidas pensadas y razonadas para hacer frente a una situación excepcional. Aplazar la liga conllevaría numerosas consecuencias entre las que se encuentran prolongar contratos y mayores gastos".

El Campus Universitario Ourense-Universitario de Bilbao RT se jugará a puerta cerrada, siguiendo la batería de medidas preventivas.