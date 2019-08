Pipa Saz refuerza la defensa del Sárdoma

A cuentagotas, pero Víctor González, nuevo entrenador del Sárdoma de 1ª Nacional femenina para el ejercicio 2019/20, ha recibido esta semana buenas noticias. Sara Paz, "Pipa" (Vigo, 1990) se incorpora a la zaga del conjunto de As Relfas desde el Atlántida de Matamá.

Titular en los cuatro años que la jugadora defendió la casaca celeste, tanto con Chicho Val en 1ª Autonómica y 2ª División como con David Ferreiro y Edu González en la categoría de plata, la viguesa ha estado entrenándose estos días con el equipo blanquiazul y ha convencido plenamente. Reforzará una retaguardia lastrada por el annus horribilis de Dani Núñez en el banquillo (la tercera peor defensa del grupo con 86 goles encajados, a 3,3 de promedio por encuentro).

Paz llegó al Matamá desde el Erizana cuando aquella plantilla se fue de Baiona por diferencias con la directiva, pero en 2014 ya estuvo a un paso de As Relfas -la quería Toni Pazó-, aunque finalmente su pase, que llegó a anunciarse, no se cerró. Cinco años después, Begoña Aldao, presidenta sardomista, sí ha concretado la operación. Además, Mayra Ayelén, atacante hispano-argentina, continuará un año más en el Sárdoma. Llegada del Bértola en 2016 de la mano de Marcos Canle, esta pasada campaña alternó el fútbol 11 con el fútbol sala y aunque el equipo ya ha comenzado la pretemporada hace días, su continuidad no se ha confirmado hasta ahora, cuando ha pasado las pruebas médicas pertinentes.