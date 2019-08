Ares gana en el mar y en los despachos

Después de la decisión tomada en la asamblea de la Liga Gallega de Traineras celebrada de urgencia el pasado viernes y en la que se acordó por 12 votos a favor, 4 en contra y 4 en blanco, dejar como no puntuable la regata del 30 de junio en la Bandera de Ares, en la que la tripulación aresana y vencedora, había quedado descalificada por alineación indebida, ahora la liga A vuelve a tener nuevos protagonistas y la tripulación del C.R.Ares recupera el liderato con 74 puntos, igualado con Tirán Pereira. Mecos es tercero con 73 y Samertolaméu Oversea cuarto con 71. Todos en un momento definitivo y con serias ambiciones por la victoria absoluta y con la Liga en el aire.

Nada definitivo, pero sí con la evidencia de que Ares vuelve a subir y ayer demostró su fuerza. Hoy en O Grove en la XXIX Bandera Virxe do Carme puede poner de nuevo la liga a su favor si consigue repetir triunfo. Ayer Ares no tuvo rival en O Con. Cierto que Tirán Pereira mostró ante la parroquia, todo su mejor saber para intentar aumentar potencia y no perder de vista la proa de Ares. Y con esfuerzo encomiable fue siguiendo su estela, pero no fue suficiente para impedir la victoria de los chicos de Ares que se proclamaron campeones y Tirán subcampeón a 8 segundos, mientras mucho más atrás Samertolaméu Oversea era tercero y Mecos Isabel, cuarto, con mucha e inusual diferencia por la popa. Magníficos y admirables Tirán Pereira y Samertolaméu Oversea, pero Mecos quizá se reservó para la gran cita de hoy en sus aguas a las 14:00 horas frente a los muelles del puerto de O Grove porque no parece normal para ellos caer en la cuarta plaza y a 29 segundos del campeón.

El C.R. Cuca Vilaxoán fue el ganador de la segunda manga seguido de Mera, Bueu Teccarsa y Cabo da Cruz y en la primera serie el vencedor fue Rianxo con superioridad sobre Amegrove y Muros.

Liga B

La tripulación del Club Remo Cabana Ferrol sigue liderando con fuerza y seguridad la liga B sumando ayer un nuevo triunfo en la XII Bandera Concello de Muros que se disputó en aguas de la ensenada de Esteiro. Los atletas ferrolanos siguen manteniendo su pujanza y ahora son líderes con 69 puntos, seguidos de Esteirana con 63, que ayer no fueron profetas en su tierra y suman 63 puntos, seguidos muy de lejos en la clasificación por Coruxo y Cesantes, ambos con 53. Los atletas de Esteirana quisieron romper la regata y dominaron en cabeza hasta la última recta, pero aqui fueron igualados y rebasados por Cabana Ferrol, aprovechando una recta impecable con seguridad y solvencia, mientras Esteirana se asfixiaba y se veía incluso superado por Cesantes en las paladas definitivas. Primero y Campeón Cabana Ferrol, seguido de Cesantes a medio barco y a cinco segundos del campeón entraba Esteirana. Coruxo fue cuarto, y luego Cedeira. Más atrás en la general, los equipos que compitieron en la primera manga: Castropol, Chapela, Salgado Perillo, Mugardos y Vila de Cangas.

Y en la liga femenina Galicia Calidade, nada nuevo bajo el sol. Victoria rotunda y amplia de la tripulación del equipo Mecos Coruxo Isabel en la I Bandera Femenina - IX Gran Premio Fandicosta, celebrada en aguas de O Con en Tirán.

Las chicas del mixto Mecos Coruxo se impusieron con irrefutable facilidad, dejando clara y amplia referencia de su superioridad sobre sus adversarias.